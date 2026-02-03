Sur les cimes et dans le doute : autopsie d’un homme que la réussite n’a pas sauvé

L’Ensorcelé se présente avant tout comme un roman de montagne, appuyé à une quête métaphysique. Un homme, seul, avance. Avec sa moto sur l’autoroute, puis avec ses pieds dans la nature. Avec son rythme et sa pensée. Avec, en arrière-fond, son passé, tissé de réussite sociale (il a été un « wonderboy de la French Tech – son jeu en ligne […] s’était vendu à plus d’un milliard ») et de faillite relationnelle (Estelle est partie, d’autres sont partis, « sa fille ne lui parlait plus, ses ex-associés non plus »).

La randonnée dans la montagne suisse, mais aussi à l’intérieur de son âme, pour désespérée, n’en sera pas moins palpitante, drôle et réflexive. Car point ne suffit de faire un avec le cosmos, ni de s’absorber dans l’instant présent, ni de suivre le Tao, ni de toucher — spirituellement —, les étoiles, encore faut-il essayer de comprendre à quel moment sa fille est devenue dingue au point de s’indigner que l’on puisse, aujourd’hui, écouter BrownSugar des Stones : « Un hymne pédophile et raciste à l’exploitation sexuelle des esclaves de plantations. T’éclater en insultant la mémoire de millions de victimes d’un génocide ça te dérange pas ? »

Comment peut-on être à la fois bon comme le bon pain et moralement conspué par sa fille, la chair de sa chair ?

« Le reste du trajet s’était déroulé dans un silence pesant. Sa propre fille, son bijou, sa perle. Bon, au moins elle avait des convictions, un certain aplomb, ça c’était bien. Mais il était en train de la perdre, cela ne faisait pas l’ombre d’un doute. »

À moins qu’il ne fût pas bon comme le bon pain ?

Le roman égrène les sujets woke – ou qualifiés tels – depuis l’opportunité ou pas de remplacer le vœu « Joyeux Noël » par « Joyeuxes fêtes » jusqu’à « Maintenant qu’il était interdit, ou presque, de contester la parole de quiconque se présentait en victime » en passant par Me-too avantages et inconvénients, mais aussi des sujets plus politiques — moins sociétaux comme « Et le rapport d’Oxfam tu en fais quoi ? Les inégalités n’ont jamais été aussi grandes » versus « Certes les inégalités se creusent, mais […] le niveau global a augmenté […]. Va demander aux Chinois s’ils ne vivent pas dans un confort qu’ils pouvaient difficilement imaginer il y a vingt ans ».

Dans ces débats — ou gloubiboulgas, j’hésite sur le terme — Nicolas Chemla se positionne en observateur, à gauche de l’échiquier politique, d’aberrations intellectuelles, de contradictions, de mauvaise foi. « […] toujours cette même obsession, ce même repoussoir de l’extrême droite, et encore, en ayant considérablement déplacé le curseur vers le centre afin d’élargir toujours plus ce qu’on pouvait qualifier d’extrême droite, ou de fasciste. Quand il était gamin, les gars d’extrême droite c’étaient des types qui admiraient Hitler et se vantaient d’aller “casser du bougnoule” avec leurs copains skins le week-end ; autant dire que ça allait plus loin que simplement affirmer que les femmes ont un vagin et les hommes un pénis, ce qui, il voulait bien l’entendre, pouvait être qualifié de rétrograde, voire de réactionnaire ou de contre-révolutionnaire, soit, mais qui lui paraissait assez différent de se faire tatouer une croix gammée dans le cou ou de “poignarder des Arabes pour le fun” ».

À ces réflexions jalonnant le récit, le lectorat se plaira, ou pas, se sustentera, ou pas, en tous les cas trouvera — me semble-t-il — matière à penser.

Quelque chose chez Chemla d’une générosité l’amène à tout dire, à tout montrer, y compris peut-être — et sans le vouloir — ses propres contradictions, comme lorsqu’ayant fait le portrait d’un père immigré empêché, par un épuisement professionnel adossé à une sorte de mentalité d’esclave, de jouer son rôle de père (travailler travailler travailler, rien faire que cela, oublier tout, son enfant, pour attester et réattester — c’est sans fin — que l’on est légitime à être là, à exister), l’auteur escamote la souffrance qu’il vient pourtant de décrire, la difficulté qu’il s’était occupé de mettre à jour : « Il ne trouvait pas ça anormal non plus, osons le dire, soyons fou, d’avoir à se dépasser un peu plus pour faire ses preuves quand on venait d’ailleurs ; personne n’avait déroulé le tapis rouge à son père quand il avait débarqué en France, et le vieux lui répétait constamment que ce ne serait pas facile, mais qu’il fallait mettre les bouchées doubles […] parce que la France était un beau pays et qu’elle leur avait offert l’asile. ».

Ce qui frappe dans L’Ensorcelé, voyage au pays de la gauche, c’est surtout la manière dont chacun des personnages s’ancre dans ses opinions et leur immuabilité. (Au lieu de s’ancrer euh, sur ses jambes par exemple, et la possibilité de les utiliser pour avancer).

« Elle était devenue rouge, vraiment rouge, rouge comme il ne l’avait jamais vue rouge. Elle était devenue, il savait qu’il ne fallait pas dire ce mot non plus, mais bon : hystérique. Elle se tapait les mains contre les oreilles, comme un enfant qui ne veut rien entendre, et elle hurlait :

— Monstre ! Monstre ! Monstre ! »

Cette sclérose, dont onne sait pas bien si l’auteur la restitue ou la fantasme, la documente ou l’extrapole, la projette (depuis lui-même) ou l’a vue (dans le réel et de ses yeux vu), débouche, et comme naturellement, sur une évasion dans le grand tout. Quand les humains ne se parlent plus, il leur reste, comme interlocuteur, le ciel. C’est triste et c’est beau.

