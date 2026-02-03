Résidence Jean Monnet 2026 : un appel à candidatures tourné vers la Pologne

La résidence est ouverte aux écrivains et écrivaines de roman, bande dessinée ou littérature jeunesse ayant au moins un ouvrage traduit en français et publié à compte d’éditeur. La durée du séjour est comprise entre quatre et six semaines, entre octobre et novembre 2026.

Créée en 2016, la Résidence Jean Monnet est soutenue par la Ville de Cognac, qui met à disposition un appartement en centre-ville. Le séjour est assorti d’une bourse d’écriture de 2000 €, attribuée par la collectivité.

Une résidence liée au festival Littératures Européennes Cognac

La résidence se prolonge jusqu’au festival Littératures Européennes Cognac, organisé du 18 au 22 novembre 2026. La participation du ou de la résident·e au festival constitue l’aboutissement du séjour, avec plusieurs temps de rencontres prévus.

La résidence s’inscrit également dans un programme d’animations culturelles sur le territoire cognaçais et charentais. Des rencontres sont organisées dans des librairies, bibliothèques, établissements scolaires et structures partenaires.

Elle vise à faire connaître les écrivains et écrivaines européens, à animer le territoire local et à renforcer l’ouverture culturelle de Cognac à l’échelle nationale et internationale.

