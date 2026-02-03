À pied d'œuvre : Valérie Donzelli adapte le livre de Franck Courtès

Quand elle découvre le livre de Franck Courtès, Valérie Donzelli y lit un écho à son propre parcours d'artiste, ainsi qu'aux vécus de son père et de ses ancêtres. « Mon père venait de mourir, j’ai repensé à notre histoire familiale. Mon grand-père et mon arrière-grand-père paternels étaient peintres et sculpteurs. Ils ont vécu dans une extrême pauvreté, ne vivant que de leur art, et mon père en a beaucoup souffert. »

« Raison pour laquelle il a fait des études de droit alors qu’il dessinait extrêmement bien : pour que ce truc d’artistes ne puisse plus se reproduire », poursuit-elle. Son propre choix de travailler dans le cinéma avait d'ailleurs été accueilli avec crainte par son père.

Afin d'incarner Paul Marquet, photographe qui choisit de se consacrer à l'écriture, Bastien Bouillon n'a pas hésité à entamer une transformation physique, revoyant même sa manière de se mouvoir. « J’aime rentrer dans un rôle par des micro-détails », avance-t-il.

Par Antoine Oury

