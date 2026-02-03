Pourquoi le scepticisme antique parle directement à notre époque

« Pyrrhon n’est donc pas seulement un personnage philosophique : c’est aussi et surtout un fantôme. » Voilà l’image fondatrice. Une pensée née du manque, et qui fait de cette absence sa force.

Dans cet essai, Pyrrhon. Naissance du scepticisme, Enzo Godinot avance alors une thèse centrale, aussi stimulante que dérangeante : le scepticisme pyrrhonien n’est pas d’abord une théorie du savoir, mais une éthique. L’auteur insiste : « Sans accorder une attention suffisante à l’ambition éthique de Pyrrhon (…) il n’est pas possible de percevoir que Pyrrhon est [...] le fondateur de la “voie sceptique”. »

Le doute n’est pas une posture intellectuelle. C’est un art de vivre. Une stratégie existentielle face à l’impossibilité de connaître. Une tentative d’atteindre une tranquillité compatible avec l’ignorance absolue. Le livre montre ainsi comment la tradition philosophique a souvent réduit Pyrrhon à une caricature.

Or le scepticisme apparaît ici comme une réponse pragmatique au chaos du réel. L’idée clé se cristallise dans une formule radicale : « En réalité, nous ne savons rien, car la vérité demeure dans l’abîme. » Cette phrase agit comme une déflagration théorique. Elle ne mène pas au nihilisme. Elle ouvre au contraire une possibilité : vivre sans certitude, mais sans désespoir.

Le récit historique sert cette démonstration avec précision. Pyrrhon s’inscrit dans un héritage, notamment démocritéen. Les comportements humains sont décrits comme « l’inconstance, la futilité et en même temps la puérilité des hommes ».

De là découle une vision du monde où les valeurs deviennent relatives, provisoires, contextuelles. La formule la plus radicale résume ce basculement : « Chaque chose en effet n’est pas davantage ceci que cela. » Autrement dit, aucune essence stable ne garantit nos jugements.

Le texte insiste alors sur une rupture décisive. Là où Démocrite pensait encore pouvoir atteindre la réalité profonde, Pyrrhon radicalise l’incertitude. Tout devient convention. « Convention que le doux [...] convention que le froid. » Le monde n’est plus qu’un système d’accords humains, sans fondement ontologique stable. Cette idée, vertigineuse, constitue le socle du scepticisme antique.

Mais l’essai montre aussi que cette position n’est pas une impasse pratique. Au contraire. Les premiers sceptiques développent une philosophie viable. « Loin d’être réduits à l’inaction ou au silence [...] ils proposèrent même une philosophie pratique et politique élaborée. »

Cette insistance sur la dimension vécue constitue l’apport majeur de l’analyse. Le scepticisme devient une méthode de navigation dans l’incertitude, pas une démission face au monde. Sur le plan stylistique, l’écriture frappe par sa rigueur limpide. Les phrases longues déroulent l’argumentation historique, puis s’interrompent brutalement pour faire surgir une idée nue.

Le lexique alterne précision technique et images frappantes : le recours à la métaphore du fantôme donne une densité presque littéraire à l’analyse philosophique. On lit un essai, mais avec la tension narrative d’une enquête intellectuelle.

Car se propose en réalité une relecture primordiale : le scepticisme n’est pas une faiblesse. C’est une lucidité organisée. Une discipline mentale. Une forme de courage intellectuel. Et peut-être, aujourd’hui plus que jamais, une méthode pour habiter un monde saturé de certitudes fragiles.

Par Nicolas Gary

