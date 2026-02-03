Lire ensemble : l'Éducation nationale valorise une lecture “partagée

Lire ensemble, annonce le livret d'une trentaine de pages mis à disposition par le ministère de l'Éducation nationale. Tout un programme, qui vise à rappeler que, si la lecture s'effectue le plus souvent de manière solitaire, elle reste une activité autant sociale que culturelle, et qu'elle peut et doit susciter des échanges entre les lecteurs et lectrices.

Alors que plusieurs études font état d'une baisse de la pratique de la lecture chez les jeunes — mais aussi les moins jeunes, comme on a parfois tendance à l'oublier —, ministère de la Culture et ministère de l'Éducation nationale ont proposé les États généraux de la lecture pour la jeunesse, en fin d'année 2025. Un moment de réflexion et de consultation, mené en quelques mois et sans budget dédié, qui a débouché sur une feuille de route décennale, en décembre dernier.

Cette dernière avançait trois axes principaux, le renforcement des compétences de lecture, l'amélioration de la présence des livres tout au long de la vie, et une systématisation des coopérations entre les professionnels de la jeunesse.

S'il est difficile d'aller à l'encontre de ces propositions, les récents choix budgétaires du gouvernement sont toutefois plus critiquables. Parallèlement à cette exhortation à lire et à promouvoir la lecture, l'équipe Lecornu II a en effet présenté un budget des plus austéritaires, en particulier pour la culture, qui a perdu plusieurs centaines de millions € de crédits dans l'affaire...

Installer un continuum

« L’enjeu est éducatif. Il est aussi de santé publique », assure le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, dans son introduction au document : il fait ici référence au pouvoir des écrans et des réseaux sociaux, plus particulièrement, capable de capter durablement l'attention. « La lecture développe les capacités cognitives, renforce l’attention, apaise », insiste-t-il.

Le fascicule du ministère souligne la nécessité d'instaurer une pratique de la lecture dès le plus jeune âge, tant à l'école qu'à la maison, avec l'habitude de l'histoire du soir. Un temps d'accueil conjoint avec les parents, à l'école maternelle, peut les aider à transposer ce moment de partage au sein de leur foyer.

Pour nourrir ces moments, le ministère envisage un partenariat avec « des médias de service public, notamment Radio France », autour d'un label « Histoire du soir ». Des sélections d'audiolivres seront également mises à disposition, ainsi que des podcasts liés aux éditions du livre pour l’été offert aux élèves de CM2 — Les Métamorphoses du poète latin Ovide en 2026.

À LIRE - Droits de l'enfant : l'UNICEF souligne les inégalités dans l'apprentissage de la lecture

Afin qu'un livre ne manque jamais, les écoles sont incitées à créer ou renforcer un partenariat avec les médiathèques locales, « en organisant régulièrement des visites de classes et l’inscription des élèves ». En retour, les établissements de lecture publique peuvent mettre à disposition des « sacs à livres »

ou « sacs à histoires » et ainsi permettre aux élèves d'emporter des livres chez eux, pour la fin de semaine ou les vacances.

Des moments plus spécifiquement dédiés à la lecture, comme le Quart d'heure lecture ou la Semaine de la lecture à l’école, au collège et au lycée, seront d'autres occasions d'évoquer le livre, de sensibiliser les familles et d'organiser des activités autour de la pratique de la lecture.

Partager... et s'émanciper ?

Afin d'intensifier la présence du livre, le ministère de l'Éducation nationale compte inciter à l'aménagement de coins lecture, avec l'appui des référents bâti scolaire. Des temps dédiés, notamment au CP et en 6e, sous forme d’actions d’information et d’accompagnement à destination des élèves et de leurs familles, feront pour leur part découvrir les services des bibliothèques de proximité, ainsi que les démarches d'inscription.

Écoles, collèges et lycées sont par ailleurs invités à mettre en place des clubs de lecture, et à en faire la promotion auprès des librairies et bibliothèques, pour valoriser l'intérêt social de l'activité et les échanges qu'elle permet.

Le ministère publiera chaque printemps des listes d’œuvres conseillées, classées par âge et mises en lien avec les thématiques des programmes d’enseignement. Celles-ci seront coconstruites avec les partenaires de l'Éducation nationale, dont le Centre national du livre.

À LIRE - Le RN veut instaurer une classification par âge des ouvrages jeunesse

« Une sélection nationale sera également élaborée par les élèves dans le cadre des clubs de lecture, pour leur permettre de désigner leurs livres préférés », ajoute le ministère de l'Éducation nationale. C'est peut-être un des éléments les plus cruciaux du parcours des lecteurices, sur lequel le document insiste le moins : l'importance de laisser aux jeunes la possibilité de choisir leurs ouvrages, en toute liberté, pour faire de la lecture un espace d'émancipation, tant du système scolaire que de l'autorité parentale.

Le livret complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Andrey, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com