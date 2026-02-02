Inscription
Lire avant de savoir lire : comment naît le rapport au livre dès la petite enfance ?

On imagine souvent que l'apprentissage de la lecture commence sur les bancs de l'école, avec l'alphabet et les premières syllabes. Pourtant, l'histoire d'amour entre un enfant et les livres débute bien plus tôt, souvent dès les premiers mois de vie.

Le 02/02/2026 par Victor De Sepausy

02/02/2026 à 17:22

Victor De Sepausy

ActuaLitté

Il n'est pas nécessaire d'attendre pour commencer à tisser du lien entre l'enfant et les livres. Le plus tôt sera toujours le mieux. En effet, dans un premier temps, pour le bébé, lire ne signifie pas déchiffrer des mots, mais plutôt explorer un objet nouveau, écouter une voix familière et plonger dans un univers de formes et de couleurs.

Un objet à manipuler avec tous ses sens

Pour un bébé, le livre est d'abord un jouet comme un autre qu'il va toucher, secouer et même porter à la bouche. C'est par cette exploration sensorielle qu'il s'approprie l'objet. Les éditeurs l'ont bien compris en proposant des supports adaptés aux tout-petits, comme par exemple des livres de bain qui résistent à l'eau et permettent de prolonger le plaisir de la découverte même au moment de la toilette. Ces formats souples et lavables transforment la lecture en une activité ludique et quotidienne, sans aucune contrainte.

Petit à petit, l'enfant comprend que ces images et ces textures racontent quelque chose. Il apprend à tourner les pages, développe sa motricité fine et commence à reconnaître des motifs qui se répètent. Cette première étape est essentielle pour qu'il associe, plus tard, le livre à un moment de plaisir et de détente plutôt qu'à une obligation scolaire.

Le rôle de la voix et du rituel

Le rapport au livre passe avant tout par l'échange avec l'adulte. Quand on lit une histoire à un enfant qui ne sait pas encore parler, on lui offre bien plus que des mots : on lui offre de l'attention et de la sécurité affective. La musicalité de la voix, les changements d'intonation et les rires partagés créent un lien puissant autour de l'objet-livre. C’est dans ce cocon que l’enfant commence à structurer son langage et à enrichir son vocabulaire de manière totalement naturelle.

Le rituel de l'histoire du soir est sans doute le meilleur exemple de cet accompagnement. Ce moment de calme aide l'enfant à traiter les émotions de sa journée et à se préparer au sommeil. En suivant le fil d'un récit simple, il apprend aussi à se concentrer et à anticiper la suite des événements, ce qui stimule son imagination et sa logique.

Créer un environnement riche en histoires

Pour que l'envie de lire s'installe durablement, il est important que les livres soient accessibles dans la maison. Une petite étagère à sa hauteur, quelques albums qui traînent dans le salon ou une caisse de livres cartonnés dans la chambre suffisent à piquer sa curiosité. L'enfant doit pouvoir se saisir d'un livre dès qu'il en a envie, pour regarder les images seul ou pour solliciter un adulte pour une lecture improvisée.

Il n'y a pas de "mauvaise" façon de lire avec un tout-petit. On peut inventer une histoire différente à partir des images, poser des questions sur ce que l'on voit ou simplement laisser l'enfant mener la danse. En faisant du livre un compagnon de route dès le plus jeune âge, on lui donne toutes les clés pour devenir, plus tard, un lecteur curieux et passionné par la découverte du monde.

Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

