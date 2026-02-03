Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets

En 2023, une équipe interdisciplinaire réunissant des chercheurs de l’université Goethe de Francfort, de l’université de Mayence et du musée gallo-romain de Tongres a révélé le contenu de 85 tablettes d’écriture romaines retrouvées en Belgique. Publiée dans la collection Studies in the Archaeology of the Roman World par Brepols, cette étude éclaire d’un jour nouveau l’activité administrative, juridique et culturelle d’Atuatuca Tungrorum, ancienne ville romaine de l’actuelle Tongres.

Ces tablettes en bois, utilisées entre les Ier et IIIe siècles, portaient autrefois une couche de cire dans laquelle étaient inscrits des textes à l’aide d’un stylet. Bien que cette cire ait disparu, les traces laissées sur le bois ont permis leur déchiffrement, rapporte Sciences et vie.

L'analyse de ces fragments longtemps négligés offre aujourd’hui un accès direct aux pratiques d'écriture, aux réseaux sociaux et aux dynamiques politiques d'une cité de frontière de l’Empire romain.

En 1930, les fouilles réalisées à Tongres, en Belgique, avaient livré des planchettes de bois rejetées comme vestiges sans intérêt. À l’époque, les archéologues ne détectent pas leur fonction. Il s’agissait en réalité de tablettes d’écriture romaines, appelées tabulae ceratae. Ces objets comportaient à l’origine une couche de cire noire dans laquelle on écrivait au stylet. La disparition de la cire au fil des siècles a effacé tout texte visible à l’œil nu.

Ces tablettes, au nombre de 85, se trouvaient dans deux dépôts distincts : un puits comblé et une fosse à déchets. La préservation partielle du bois, en milieu humide, a permis de conserver les fines pressions laissées par le stylet. Ce relief à peine perceptible a ainsi pu être analysé.

Certaines tablettes contiennent des exercices pédagogiques, écrits probablement par des enfants ou des adolescents. Cela indique un taux d’alphabétisation plus élevé qu’attendu, y compris dans les zones rurales. Le recours à des tablettes réutilisées montre un usage pragmatique et répandu de l’écrit dans la vie quotidienne.

La présence d’anciens soldats, notamment issus de la flotte du Rhin, installés dans la ville, révèle une dimension militaire et stratégique. Ces vétérans, parfois propriétaires terriens, participaient à la vie politique locale. L’usage du latin administratif dans leurs documents souligne leur acculturation partielle à Rome. Ces écrits donnent ainsi un aperçu rare d’une communauté provinciale hybride, à la fois romanisée et enracinée dans ses spécificités locales.

La publication de référence paraît chez Brepols sous le titre The Writing Tablets of Roman Tongeren (Belgium) and Associated Wooden Finds, dans la collection Studies in the Archaeology of the Roman World.

Le cœur de l’affaire tient dans une propriété matérielle : le stylet griffe la cire, mais il peut aussi marquer le bois en dessous. Pour les chercheurs, cette pression sert de négatif d’écriture. Le chapitre consacré au déchiffrement décrit une lecture menée avec des outils classiques (loupe, jumelles, éclairage oblique) et des fichiers d’images à haute résolution. Une écriture perdue redevient consultable, sans effet de manche, par obstination et par méthode.

Que racontent ces tablettes ? Les résumés disponibles insistent sur des informations concrètes relatives à des pratiques judiciaires, administratives et religieuses, et sur la manière dont ces textes affinent la compréhension des processus de romanisation et de latinisation dans les cités du nord-ouest de l’Empire. On quitte la pierre officielle des inscriptions monumentales ; on entre dans l’écrit de travail, celui qui sert à consigner, organiser, prouver.

L'agence Belga, en septembre dernier, replaçait le dossier dans un calendrier public : le Musée gallo-romain de Tongres présente les résultats de recherches menées sur « plus de 85 » tablettes en bois, datées du IIIe siècle de notre ère, et décrites comme les plus anciennes tablettes d’écriture de ce type retrouvées en Belgique. La valeur du corpus tient aussi à ce contexte : dans cette zone, les archives écrites du quotidien demeurent rares.

Le projet ne s’arrête pas aux textes. L’ouvrage associe ces tablettes à d’autres vestiges en bois et à une enquête sur les matériaux. Un chapitre consacré à l’usage du bois et à la production des tablettes détaille l’identification des essences et l’étude d’objets liés à l’écriture (stylets, moulures, etc.). Là encore, la preuve se construit par petites touches : des lettres, puis une chaîne opératoire, puis une ville.

Au fond, ces fragments rappellent une idée simple : l’Empire tient aussi par ses écritures modestes. La tablette s’efface, se réemploie, se jette ; elle semble provisoire. Deux millénaires plus tard, elle sert d’archive. Et Tongres, capitale de cité, retrouve une voix administrative et sociale que les murs ne suffisent pas à porter. Pour les historiens, cette documentation gagne un relief saisissant, presque tactile.

Crédits photo : Tablette d’écriture en bois, panneau central d’un triptyque romain, daté entre 60 et 400 apr. J.-C., mis au jour à Tongres Broek. Crédit : Gallo-Roman Museum Tongeren Borgloon

Par Clément Solym

