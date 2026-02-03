Saint-Soleil, l’utopie rebelle de la peinture haïtienne

Malraux est venu voir de ses propres yeux les toiles de Saint-Soleil, cette peinture à l’étrangeté miraculeuse inspirée du vaudou et qu’il décrit comme la plus saisissante du XXe siècle.

Ce roman redonne vie à l’utopie belle et féconde que fut Saint-Soleil, à ce pan méconnu de l’histoire de l’art moderne né en réaction à la marchandisation outrancière de la peinture naïve haïtienne. Alors que la dictature des Duvalier sévit et que les conséquences de l’occupation américaine restent brûlantes, l’art brut de Saint-Soleil tentera d’échapper aux sirènes des dollars en ouvrant la voie à une pratique artistique décoloniale, émancipée de toute forme de domination.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Luce Perez-Tejedor est née en 1985. Originaire de Toulouse, elle a vécu en Haïti et au Sénégal avant de s’installer en Bretagne, où elle est conservatrice des bibliothèques. Saint-Soleil est son premier roman.

Parution le 6 mars 2026.

