Un bébé abandonné dans un quartier populaire

Dans la tour des Hortensia, à quelques mètres de là, Monroe, nue, hagarde au milieu de sa chambre d’adolescente, se cramponne à son ventre désormais vide… Mathilde Beaussault nous plonge cette fois-ci au cœur des grands ensembles et des quartiers populaires de Rennes avec une intrigue sociale, percutante et noire ! Âmes sensibles, s’abstenir…

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Née au début des années 80, Mathilde Beaussault est professeure de français à Angers. Après un premier roman très remarqué (Les Saules, 2025), Mathilde Beaussault confirme son statut de nouvelle voix du polar avec ce deuxième roman.

Parution le mars 2026.

