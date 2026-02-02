La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier

Avec Les Orphelins (Actes Sud), le brillant Éric Vuillard, Prix Goncourt pour L’Ordre du jour (Actes Sud), continue de revisiter notre histoire du point de vue des dominés en s’emparant du plus célèbre des hors-la-loi américains : Billy the Kid. C’est le portrait sensible d’un marginal à la jeunesse éternelle, qui nous dit quelque chose de la violence des États-Unis, aujourd’hui.

Quelle Histoire ferons-nous de ce que nous vivons au présent ? C’est à cette question que tente de répondre l’écrivain et éditeur Charles Dantzig, par un Inventaire de la Basse Période (Grasset). Un livre drôle et lucide, conçu comme un abécédaire de notre époque, qui nous apprend à nager dans la tempête, tant qu’il est encore temps…

Mais n’oublions pas, comme l’affirme l’écrivaine, historienne et professeure Laure Murat, que Toutes les époques sont dégueulasses (Verdier) ! C’est le titre d’un essai stimulant qu’elle consacre à la réécriture des classiques et à la tentation de la censure. À l’heure des débats enflammés sur la mémoire, l’identité ou ce qu’on nomme « cancel culture »…

On lui doit une Histoire mondiale de la France (Seuil) qui a résonné dans le monde entier, une participation remarquée à l’écriture de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris : l’historien et professeur au Collège de France Patrick Boucheron est de retour avec Peste noire (Seuil) ! C’est une enquête, vaste et vertigineuse, sur ce fléau du XIVème siècle, autant qu’une réflexion sur notre rapport à la mort et au temps qui passe…

Enfin l’étonnante Lolita Pille, à qui l’on doit le sulfureux Hell, premier roman vendu à plus de 300.000 exemplaires il y a presque 25 ans, signe Antigone reine (Le Cherche Midi), un livre ardent, original et érudit, à la gloire de la littérature, qui propose un dialogue à travers les âges, avec des auteurs qui l’ont sauvée, elle, et qui pourraient bien nous sauver, qui sait, nous aussi…

Cette semaine, cap sur Hossegor, à la librairie Arabesque, où Nicolas Garat, professeur agrégé, nous donnera quelques conseils de lectures historiques !

Enfin, à l’occasion des 400 ans de Madame de Sévigné, c’est la comédienne Marie-Christine Barrault qui s’est rendu au musée Carnavalet pour y rencontrer une classe de seconde du lycée Sévigné de Paris. Ensemble, ils y ont lu, à voix haute, un texte de cette grande femme de lettres !

