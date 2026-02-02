L’Enragé : l’adaptation d’un roman sur l’enfance enfermée

Porté par un casting mêlant comédiens confirmés et acteurs de la Comédie-Française, le projet s’inscrit dans la continuité d’une œuvre littéraire largement diffusée, vendue à plus de 160.000 exemplaires selon Edistat.

Le tournage de L’Enragé est actuellement en cours, sous la direction d’Emmanuelle Bercot, qui signe également le scénario avec Armel Gourvennec. Le film est produit par Les Films du Worso et Pathé, avec la participation de plusieurs partenaires du cinéma français et le soutien du CNC. La distribution en France sera assurée par Pathé.

L’intrigue s’ancre dans un fait historique survenu en 1934, lorsque 56 enfants internés au bagne de Belle-Île-en-Mer se révoltent contre leurs conditions de détention. Battus et humiliés, ils parviennent à s’évader avant d’être pour la plupart repris. Le récit se concentre sur l’un d’eux, Jules Bonneau, surnommé La Teigne, seul à échapper durablement à ses poursuivants.

Le film suit la trajectoire de cet adolescent, recueilli par un couple aux convictions progressistes, une infirmière et un pêcheur, qui lui offrent un refuge précaire. À travers cette fuite, L’Enragé explore les mécanismes de survie d’un jeune homme façonné par la violence institutionnelle. Le récit met en regard la brutalité du système carcéral et la possibilité d’une solidarité individuelle, sans s’écarter du point de vue de l’enfant traqué.

Le casting réunit Aaron Debarre, Marion Cotillard et Benoît Magimel, aux côtés de Robin Dancoing et Christophe Montenez. Le film est coproduit par plusieurs entités, dont France 2 Cinéma, Umedia Production et Chapter 2, et sera diffusé ultérieurement sur Canal+, Netflix et France Télévisions.

