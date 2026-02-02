Le réseau Bato.to, “plus grand site de piratage de mangas”, mis à terre

Le suspect, soupçonné d’atteinte au droit d’auteur, a été détenu puis relâché sous caution, tout en admettant avoir opéré l’ensemble du réseau. Les sites ont continué à fonctionner de manière limitée pour préserver des preuves, avant une fermeture confirmée le 19 janvier 2026.

Bato.to, lancé en 2014, diffusait sans autorisation des mangas japonais, mais aussi des manhwa (bandes dessinées coréennes)et des manhua (bandes dessinées chinoises). L'association CODA, qui réunit des ayants droit, explique que ces œuvres étaient traduites en plus de 50 langues, dont l’anglais, puis mises en ligne pour un public mondial. L’association affirme que le suspect jouait un rôle central dans l’exploitation de la plateforme depuis au moins 2018. Les autorités auraient saisi ses ordinateurs personnels et poursuivent l’analyse des données des serveurs.

CODA est une organisation japonaise qui dit lutter contre le piratage et promouvoir la diffusion internationale de contenus japonais. D’après ses informations, le dossier a pris de l’ampleur après une réunion de cinq grands éditeurs en juillet 2024, au cours de laquelle Bato.to aurait été identifié comme une cible prioritaire. Le 25 septembre 2025, le bureau de CODA à Pékin a déposé une plainte pénale au nom de Kadokawa, Kodansha, Shueisha, Shogakukan et Square Enix. CODA indique avoir aussi travaillé avec China Literature Limited, filiale de Tencent et acteur majeur de l’édition en ligne en Chine, dont des œuvres auraient également été mises en ligne sans autorisation.

Une enquête qui dépasse le seul site principal

Après la perquisition du 19 novembre 2025, CODA précise que certains sites ont été maintenus en ligne en mode restreint à des fins de conservation des preuves. Cette phase a coïncidé avec des dysfonctionnements techniques rapportés par les utilisateurs, comme des images manquantes et des erreurs de serveur. Des annonces sur les réseaux sociaux ont ensuite évoqué l’arrêt des services. Selon CODA, la fermeture de l’ensemble des 60 sites était confirmée au 19 janvier 2026.

Toujours selon CODA, l’enquête ne se limite pas à l’opérateur principal. L’organisation indique avoir identifié des personnes impliquées dans la traduction et la diffusion via des canaux sociaux, situées dans plusieurs pays. Les autorités poursuivent l’exploitation des éléments saisis afin de préciser l’organisation du réseau et la répartition des tâches. CODA explique vouloir continuer ses investigations grâce à une coopération internationale.

En parallèle, d'après CBR, le groupe sud-coréen Kakao Entertainment, actif dans les webtoons et l’édition numérique, a communiqué sur ses propres actions antipiratage via son unité P.CoK. D’après la presse spécialisée, des communautés en ligne associées à Bato.to (sur Discord et Reddit) ont annoncé des fermetures ou des restrictions. P.CoK a déclaré : « Nous avons identifié le fondateur du site et localisé son pays de résidence, où des procédures judiciaires sont actuellement en cours. » CODA a toutefois indiqué que ces démarches étaient distinctes de la procédure ayant conduit à la détention en Chine.

Des chiffres de fréquentation et des pertes revendiquées par CODA

Pour mesurer l’ampleur du réseau, CODA avance des données de trafic. L’association indique qu’en mai 2025, les 60 sites totalisaient 350 millions de visites. Elle estime qu’entre octobre 2022 et octobre 2025, le réseau a cumulé environ 7,2 milliards de visites. Sur cette base, CODA évalue l’impact économique à environ 770 milliards de yens (4,8 milliards € environ), en appliquant une valeur d’accès par consultation. Elle ajoute que les revenus publicitaires dépassaient 400.000 RMB (environ 50.000 €) lors des mois les plus élevés.

CODA soutient que la multiplication des noms de domaine et la dispersion du trafic ont compliqué les actions de blocage et de répression selon les pays. L’association affirme que plus de 1000 titres appartenant aux éditeurs plaignants étaient accessibles sur Bato.to. Dans cette affaire, CODA présente l’action pénale comme un signal dissuasif contre les sites de traduction et de diffusion non autorisées.

Après la fermeture, CODA dit avoir reçu un signal économique d’un acteur du numérique : NTT Solmare, qui exploite la librairie numérique MangaPlaza, orientée vers le marché américain. L’entreprise aurait rapporté que ses ventes quotidiennes avaient environ doublé immédiatement après l’arrêt de Bato.to.

Le directeur représentant de CODA, Takero Goto, a déclaré : « La fermeture du plus grand site de piratage de mangas au monde à la suite d’une procédure pénale constitue une avancée majeure dans la lutte internationale contre le piratage. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance aux autorités chinoises, au ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à cette affaire. »

CODA affirme poursuivre les investigations pour établir l’ensemble des responsabilités liées au réseau.



