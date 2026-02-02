Magali Le Huche, Prix Elvis d'or pour Punk à sein

Créé en 2022, le Prix Elvis d'or récompense un album d'essence rock paru au cours de l'année précédente.

Après Nowhere Girl, album dans lequel elle révélait comment les Beatles lui avaient permis de passer le cap de sa phobie scolaire au collège, Magali Le Huche raconte un autre moment grave de son existence. A l'aube de ses quarante ans, la dessinatrice découvre qu'elle a un cancer du sein. Toujours armée de sa fantaisie et de son auto-dérision, elle se découvre également une passion pour Joe Strummer, le chanteur de The Clash. Pour se battre contre sa maladie, Magali convoque l'énergie de la musique punk, où les guitares sont comme des armes sur le champ de bataille. - Le résumé de l'éditeur pour Punk à sein

Présidé par Philippe Manoeuvre, le jury de la récompense réunit Loraine Adam, journaliste pour Rolling Stone ; Coco, dessinatrice pour Libération et Charlie Hebdo ; Laetitia Coryn, comédienne, autrice et dessinatrice de BD ; Hervé Desinge, ancien directeur d’Albin Michel BD et de L’Écho des Savanes ; Frédéric Felder, comédien, éditeur et scénariste ; François Julien, journaliste et auteur ; Tanino Liberatore, auteur de BD ; Mademoiselle K, autrice, compositrice et interprète ; Frank Margerin, auteur de BD ; Laurent Mélikian, co-fondateur de l’agence PLeAse Comics, et Vuillemin, comédien et auteur de BD.

À LIRE - Guillaume Bouzard, doublement Schlingo : l’irrévérence couronnée à Angoulême

L'année dernière, le Prix Elvis d'or était revenu à Mean Girls Club de Ryan Heshka, traduit par Fanny Soubiran (Requins Marteaux).

Le Prix Elvis d'or est doté d'un montant de 1000 €.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com