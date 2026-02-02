En Chine, le livre recule : les lecteurs perdus dans le scroll ?

La statistique donne le ton, mais le décor change, surtout. En 2025, le marché chinois du livre de détail recule légèrement, tandis que la façon d’acheter bascule : l’étagère perd du terrain, le fil vidéo gagne la bataille de l’attention. Dans le plus grand marché non occidental, ce glissement agit comme un changement de gravité pour l’édition, la distribution et la circulation mondiale des droits.

Début janvier, Beijing News rapportait les premières conclusions du rapport Rapport annuel d'OpenBook sur les tendances du marché de la vente au détail de livres. Le constat chiffré : en 2025, le marché de la vente au détail baisse de 2,24 % à 110,4 milliards de yuans en valeur mayang (prix public - 13,2 milliards €). Le rapport signale aussi un repli de 3,80 % en valeur shiyang (ventes nettes).

Le cœur de l’information se loge ailleurs, dans la géographie des canaux. Les ventes par commerce piloté par le contenu (vidéos courtes et direct) progressent de 30,43 % sur un an, atteignent 40,53 % de part de marché et dépassent, pour la première fois, les canaux de plateforme.

À l’inverse, les canaux dits de « rayonnage » reculent : on évoque un repli de 16,50 % pour l’ensemble des ventes de type étagère, et une baisse de 22,67 % pour les plateformes d’e-commerce, dont JD.com et Dangdang. Les librairies physiques, elles aussi, cèdent du terrain (-4,63 %).

Ce renversement recompose la scène d’achat. Dans le commerce « rayonnage », le lecteur cherche, lit un résumé, compare, laisse dormir un panier. Dans le commerce « contenu », l’achat suit une démonstration, une histoire, un visage, et le clic suit l’émotion. La logique ne mime pas la librairie : elle la contourne. Le marché ne se contente plus d’écouler des titres, il fabrique des moments de désir.

Les indicateurs associés à Douyin illustrent le mécanisme. On assisterait à une hausse de 59 % du nombre de marchands de livres actifs sur la plateforme en 2025 ; près de 10.000 vendeurs doublent leur chiffre d’affaires ; les ventes en direct depuis les boutiques progressent de 37 %.

Le même article signale un déplacement générationnel : la croissance des achats accélère chez les lecteurs nés après 2000, tandis que les générations nées dans les années 1970 et des publics urbains plus âgés apportent le principal surcroît en volume.

Les mouvements sous-terrains

En coulisses, cette mutation pèse sur toute la chaîne. Le marketing prend des airs de rédaction : formats courts, narration, rythme, personnages, répétition. La diffusion s’adosse à des plateformes qui hiérarchisent la visibilité. La fabrication de la notoriété s’accélère, puis s’épuise. Publishing Perspectives décrit cette bascule, en s’appuyant sur la presse professionnelle chinoise, comme une réorganisation structurelle des circuits de vente et des habitudes de consommation.

Le mouvement éclaire aussi la dimension internationale. La Chine pèse sur les achats de droits, les flux de traduction et les stratégies d’acquisition. Un basculement vers la découverte algorithmique modifie les choix éditoriaux, la vitesse de rotation des nouveautés, et la capacité d’un fonds à rester visible. Les éditeurs suivent cette mue avec un mélange d’envie et d’inquiétude : l’efficacité commerciale s’affiche, mais la visibilité subit une contrainte permanente de performance.

Des attitudes et des habitudes...

Le contraste avec la période récente renforce le caractère tournant. La Xinhua News Agency rapportait, pour 2023, une hausse des ventes de détail à 91,2 milliards de yuans (+4,72 % - 10,9 milliards €), sur la base d’un rapport annuel du marché. Deux ans plus tard, le marché recule et, surtout, change de main : la prescription se déplace vers la vidéo et le direct, où l’algorithme impose sa cadence.

Reste la question la plus sensible : la bibliodiversité tient-elle sur un fil de recommandations ? Le rapport OpenBook décrit une phase pleinement pilotée par le contenu, où la décision d’achat se noue dans un espace de narration et de conversion.

Le modèle ouvre des portes à des lecteurs nouveaux, fait circuler des titres inattendus, propulse des niches. Il écrase aussi les ouvrages qui résistent au synopsis-flash. En Chine, le livre ne disparaît pas : il change de scène, et l’édition mondiale observe ce déplacement comme un avertissement autant qu’un laboratoire.

