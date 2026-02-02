Je l'ai ouvert comme un thriller et j’ai eu la sensation de passer 200 pages au Brésil

« Le livre commence par une trentaine de pages qui retracent l’histoire du Brésil, puis il nous amène vers les trajectoires individuelles d’une famille. » Doucet insiste sur la portée de cette entrée documentaire, qu’il juge aussi claire que stimulante. « Ça va à l’encontre de tous les stéréotypes : abolition de l’esclavage, industrialisation, dictature militaire… »

La fresque, selon lui, ne sert pas de décor : elle plante le terrain, donne des repères, puis laisse la fiction accélérer, avec des destins pris dans l’étau d’une époque. Invité de notre nouvelle émission du podcast Paroles de libraire, Clément Doucet partage avec nous cette lecture ô combien prenante :

Et de nous décrire une surprise personnelle, presque une rééducation du regard. « J’avais très peu de connaissances sur le Brésil, et beaucoup de préjugés ont été brisés en mille morceaux en très peu de temps. » Il souligne l’élégance du dispositif : « Ce n’est pas un récit qui cherche à imposer un savoir : il le propose, et ensuite on pioche. » Une liberté qui évite l’impression de cours magistral : elle nourrit au contraire une curiosité active, où l’information vient renforcer l’émotion.

Au fil de l’entretien, le roman graphique se définit surtout comme une machine à tension. « Dès la recontextualisation au début du récit, presque chaque page m’a davantage absorbé. » Doucet va plus loin : « J’ai eu le sentiment d’être dans un champ de mines : pas une case sans tension, surtout dans la première moitié. » Les mots s’empilent pour rendre l’alerte permanente : « catastrophique, dramatique, sanglant, meurtrier… » Et il insiste sur l’immersion : « C’est ce qui nous met, nous lecteurs, au centre du Brésil dans ces années-là. »

Le sujet du football revient, forcément, et Clément Doucet coupe court au malentendu. « J’avais très peur que l’histoire soit trop centrée sur le foot. Ce n’est pas le cas. » Il présente le sport comme un élément de contexte, un marqueur social, un fil parmi d’autres. « Voir un peu cette carrière sportive permet de souffler quelques pages, parce que le reste reste extrêmement lourd. » L’album garde ainsi sa cohérence : le ballon n’efface ni la politique, ni la violence, ni l’intimité ; il crée un contraste, parfois une respiration, jamais une diversion.

Le cœur du récit, selon lui, tient à la famille. « Je l’ai perçu avant tout comme une histoire familiale. » Le père concentre une contradiction qui rend le livre piquant et douloureux. « Il cherche à protéger ses enfants, mais avec une certaine violence… Le livre débute avec un fusil dans les mains. » Le libraire ajoute un déplacement de perspective : « Depuis notre point de vue en France, on ne comprend pas forcément tout au début : c’était une autre époque. » Cette distance, dit-il, travaille le lecteur : elle oblige à regarder autrement la brutalité, la peur, et la manière dont une famille se serre pour tenir.

L’album impressionne aussi par sa construction. « On croit certains personnages oubliés, puis tout se rejoint à la fin. C’est très bien fait. » Clément Doucet résume l’architecture par une formule de libraire, nette et sans fioriture : « La narration paraît maîtrisée à 200 %. »

Même l’image de couverture devient, dans son commentaire, un piège volontaire. « Elle montre un moment de tendresse entre un père et son fils, et pourtant il existe un contraste phénoménal avec ce que l’histoire raconte. » Cette opposition augmenterait l’impact : la chaleur affichée conduit vers une histoire âpre, où les liens se tendent, se fissurent, et parfois explosent.

Reste la question du conseil, celle qui transforme une admiration en recommandation. Clément Doucet refuse l’idée d’un roman graphique trop dense pour sortir du cercle des initiés. « Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est absolument pas le cas. » Le livre, affirme-t-il, combine l’efficacité d’un thriller et la force d’une chronique sociale, avec un socle historique qui éclaire chaque bascule. Et l’effet final, il le formule sans détour : « On ressort plus instruit, mais on ne sort pas indemne. »

À qui tendre Eldorado ? Clément Doucet répond avec une générosité mesurée. « Je le conseillerais sans problème à un public très large. » Il pose une réserve : « La limite se pose sur l’aspect dramatique… c’est plutôt adulte, clairement. » Mais l’envie domine, avec le métier en filigrane. « Quand on est libraire, un titre aussi riche fait plaisir : on le recommande facilement, et il y a des valeurs agréables à partager. »

Dans Paris, sur ce bout de boulevard, le conseil prend la forme d’une invitation simple : entrer dans un pays, une époque, une famille, et accepter qu’un livre, parfois, secoue autant qu’il éclaire.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

