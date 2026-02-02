Le rouleau original de Sur la route bientôt vendu aux enchères

De la Beat Generation à la Bid Generation [bid, soit enchérir, en anglais]. Tel est le destin du légendaire rouleau de Jack Kerouac, qui, déroulé sur 37 mètres de long, trace le manuscrit de son roman Sur la route, paru en 1957. La maison de vente Christie’s le mettra aux enchères au mois de mars prochain, pour un prix estimé entre 2,5 et 4 millions $ (soit 2,1 à 3,3 millions €).
Un artefact littéraire mythique sera mis en vente par la maison Christie’s, en mars prochain, à New York, à l'occasion de la dispersion d'une partie de la collection de Jim Irsay, homme d'affaires et propriétaire de l'équipe des Colts d'Indianapolis, de la National Football League. Amateur de musique — des instruments et objets des Beatles, de David Gilmour ou d'Eric Clapton figurent au catalogue —, le milliardaire possédait aussi quelques pièces littéraires dans sa collection.
L'une d'entre elles, et non des moindres, est donc le rouleau de Sur la route, écrit en 1951 par un Jack Kerouac littéralement animé par son texte. Les années suivantes, il retravaillera le récit, qui ne sera publié qu'en 1957 par Viking Press. Il deviendra une œuvre incontournable et une sorte de manifeste de la Beat Generation, qui réunit plusieurs créateurs américains, dont Allen Ginsberg, William S. Burroughs ou encore Gregory Corso.
Ce manuscrit original passera sous le marteau en mars prochain, avec un prix estimé entre 2,5 et 4 millions $. La maison Christie’s l'avait déjà cédé au plus offrant — Irsay, donc — en 2001, pour la somme de 2,4 millions $, ce qui laisse augurer le paiement d'une nouvelle somme astronomique pour cette pièce de l'histoire littéraire.
Il est d'ailleurs autorisé de s'interroger sur l'acquisition probable de cette pièce par un millionnaire ou un milliardaire quelconque, quand ce monument aurait plus logiquement sa place dans un musée. La veuve de Neal Cassady — inspiration pour le personnage de Dean Moriarty dans le roman —, Carolyn Cassady, pointait déjà ce paradoxe en 2001 : « Jack aimait les bibliothèques publiques. En le vendant aux enchères, n'importe quel riche pourra l'acheter et se l'accaparer », cite The Guardian.
Le devenir du fascinant rouleau passionne, d'autant plus que les légendes et anecdotes autour de Sur la route ne manquent pas. La dernière en date remonte à quelques mois seulement quand, en octobre 2025, un chapitre inédit du texte culte a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano.
Intitulé « The Holy, Beat, and Crazy Next Thing » (« La prochaine étape sacrée, beat et cinglée »), ce fragment de deux pages dactylographiées avait refait surface au moment de la dispersion du patrimoine d'un parrain de la mafia new-yorkaise, membre de l'organisation Gambino. Cette redoutable famille du crime américain a régné sur la ville pendant des années, usant de la terreur et de la violence pour extorquer de l'argent et imposer le silence sur ses actions.
Ce chapitre inédit consiste en une réécriture de certains événements et thèmes de Sur la route. En quelques paragraphes, il évoque ainsi la quête désespérée des protagonistes pour trouver un sens à l'existence, essence de la littérature beat telle que la concevait Jack Kerouac.
À LIRE - Superman vaut désormais autant qu’un chef-d’œuvre de musée
Parmi les autres artefacts littéraires des enchères de mars prochain, mentionnons les paroles manuscrites de la chanson « Hey Jude », par Paul McCartney (600.000 - 1 million $), le script manuscrit de Rocky, par Sylvester Stallone (200.000 - 400.000 $), les paroles manuscrites de la chanson « The Times They Are A-Changin » de Bob Dylan (500.000 - 800.000 $) ou encore un journal intime de Jim Morrison, chanteur des Doors et poètes, contenant plusieurs textes et des dessins (100.000 - 200.000 $).
Photographie : Le rouleau original de Sur la route, de Jack Kerouac, écrit en 1951 (Steve Rhodes, CC BY-NC-SA 2.0)
