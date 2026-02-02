Le Sifflet : l'auteur Owen Egerton prend l'air avec un film d'horreur

Si ses écrits restent à ce jour inédits en France, Owen Egerton a déjà signé plusieurs ouvrages, dont le recueil de nouvelles How Best To Avoid Dying ainsi que le roman Hollow. Avec son épouse Jodi Egerton, il a également coécrit This Word Now, un manuel d'aide à l'écriture...

Parallèlement à ces activités de nouvelliste et romancier, Owen Egerton a signé plusieurs scénarios, toujours dans le genre horrifique. Citons ainsi Follow (2015), qu'il avait également réalisé, The Axe Murders of Villisca (2016), coécrit avec Kevin Abrams et Tony E. Valenzuela, ou encore Mercy Black (2019), pour lequel il tenait également la caméra.

Quant au sifflet dont s'est inspiré Egerton pour sa nouvelle et son scénario, il s'agit d'un artefact en céramique façonné par les Aztèques ou Mexicas, au Mexique, un instrument de musique réputé produire un « sifflement de mort » pour effrayer les auditeurs...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com