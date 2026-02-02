Les carpettes perdues de Louis XIV : le trésor du Roi-Soleil refait surface

Il y a des expositions que l’on visite, et d’autres auxquelles il faut se presser. Le Trésor retrouvé du Roi-Soleil, présenté au Grand Palais jusqu’au 8 février seulement, appartient sans conteste à la seconde catégorie. Rare par son ambition, exceptionnelle par les œuvres réunies, elle donne à voir ce que Louis XIV lui-même n’a jamais vu.

Au début de son règne, alors que le Louvre devait devenir la résidence officielle du souverain, le Roi-Soleil commande un ensemble sans précédent : 92 tapis monumentaux destinés à recouvrir les 440 mètres de la Grande Galerie, afin d’éblouir ambassadeurs et représentants étrangers.

Mais dans la première partie de son règne, le Roi-Soleil n’est pas réputé pour sa constance, et ça ne concerne pas que les femmes. Tandis que les tapis sont patiemment achevés, Louis XIV s’installe à Versailles, où aucun espace ne permet de les déployer. Le projet est abandonné, les œuvres dispersées, parfois découpées, certaines perdues, d’autres probablement détruites. Il faudra attendre Napoléon Ier pour qu’une grande partie de cet ensemble soit sauvée et intégrée au Mobilier national.

Commence alors une autre histoire, plus discrète, mais tout aussi décisive : celle de la redécouverte, de l’identification et de la restauration de ces tapis au XIXe puis au XXe siècle. Longtemps relégués dans les réserves, utilisés comme tentures ou tapis de sol, ils font l’objet de recherches patientes menées par historiens, conservateurs et restaurateurs.

L’étude des archives, des cartons préparatoires, des motifs et des techniques permet peu à peu de reconstituer l’ensemble originel, d’en comprendre la cohérence et de restituer son ambition première.

Les campagnes de restauration, menées sur plusieurs décennies, révèlent alors toute la complexité de ces œuvres : usures, coupes anciennes, altérations des couleurs, réparations successives. Chaque intervention devient un travail d’enquête, visant à stabiliser, comprendre et transmettre, sans jamais trahir. C’est cette somme de recherches et de soins qui rend aujourd’hui possible la réunion de ces tapis, dans un état de conservation remarquable.

Et c’est ce trésor longtemps fragmenté que l’exposition réunit aujourd’hui, pour la première fois à une telle échelle. Une trentaine de tapis de la Grande Galerie sont présentés, révélant la virtuosité intacte de la manufacture de la Savonnerie, dont le savoir-faire, né au XVIIe siècle, perdure encore aujourd’hui. Le point noué, la richesse des laines, la profondeur des couleurs témoignent d’une excellence artisanale ininterrompue.

Impossible de détailler ici toutes les allégories tant le programme est foisonnant. Mais certains tapis retiennent particulièrement l’attention. L’Abondance déploie un univers solaire où Apollon, emblème du roi, s’entoure de cornes d’abondances, promesse de prospérité et de puissance.

L’Amour, miraculeusement préservé, célèbre la force du sentiment par un entrelacs d’attributs flamboyants ; il faillit disparaître lors de la Seconde Guerre mondiale avant d’orner, des années plus tard, le bureau présidentiel à l’Élysée. Quant au tapis n° 55, l’un des plus vastes de la série, il affirme avec éclat la majesté de la dynastie des Bourbons dans une composition rayonnante. Pour les amateurs de catalogues raisonnés, un livre sortira fin 2026, début 2027.

Pensée pour tous les publics, l’exposition se distingue aussi par son remarquable programme pédagogique. Ateliers, rencontres avec les artisans de la Savonnerie, visites ludiques et espaces de création permettent aux plus jeunes d’entrer dans cet univers monumental par le jeu, le geste et l’imaginaire.

Il faut donc se précipiter voir cette exposition coproduite par le GrandPalaisRmn et Les Manufactures nationales — Sèvres & Mobilier national. Parce que cette réunion est unique et parce que le temps est compté.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Audrey Le Roy

