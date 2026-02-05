Beyrouth paradise : Marwan Khalil face aux fantômes d’un Liban qui saigne encore

Il y a un an, l'écrivain et journaliste David Hury nous avait emmenés à Beyrouth forever, pour nous proposer une rétrospective de l'Histoire contemporaine du Liban à travers un roman policier bien mené où l'on découvrait un héros attachant.

Ce nouveau chapitre, Beyrouth paradise, vient enrichir ce panorama historique et l'actualiser à la lumière des événements récents survenus dans la région.

On est ravi de retrouver l'enquêteur Marwan Khalil, véritable incarnation (au sens propre) de l'histoire tourmentée de Beyrouth. Comme le Liban, Marwan est marqué dans sa chair et sa vie personnelle est un vrai livre d'Histoire : sa sœur est morte lors de l'attentat de 1982 qui coûta la vie à Bachir Gemayel, lui-même s'est pris une balle de kalach dans le genou lors de la guerre des milices et sa propre fille a perdu un oeil lors de l'explosion du port en 2020 !

INTERVIEW - David Hury : “Tout le monde a quelque chose à cacher à Beyrouth“

Nous voici rendus en 2024, après deux événements géopolitiques qui viennent de bouleverser le pays, une fois de plus : les israéliens ont eu la peau de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, et la Syrie (le voisin tutélaire) vient de basculer dans d'autres mains avec la chute de Bachar el-Assad.

Notre enquêteur boiteux a vieilli, il a quitté la police corrompue pour travailler à son compte : « à la fin de l’année passée, il a quitté l’open space de la brigade criminelle à Adlieh, après trente ans de bons et déloyaux services. Il ne regrette rien ou presque. »

À son nouveau bureau, une femme, ukrainienne, vient le solliciter pour retrouver sa sœur qui a disparu.

« Cela fait une minute que Zoya Kostuyk est assise face à lui. [...] Pas conforme aux préjugés que Marwan peut avoir sur les Ukrainiennes qui ne sont réputées que pour une seule chose au Liban. » La jeune sœur travaillait dans une boîte de nuit : le Paradise, un « temple du sexe tarifé » dans « le quartier rouge de Maameltein [qui] n’est plus que l’ombre de lui-même ».

« Maameltein. C’est ici que les hommes viennent abandonner leur maigre fortune quand ils veulent s’encanailler avec des putes venues d’ailleurs. Quand ils en ont marre de se satisfaire des prostituées syriennes, africaines ou asiatiques qui pullulent désormais dans certains coins de la capitale. Ici, on donne dans la fille de l’Est aux cheveux blonds et aux jambes interminables ».

L'enquête piétine, les questions de Marwan dérangent tout le monde et personne ne parle, jusqu'à un final fracassant où Marwan a concocté un scénario digne d'Hollywood. Tout va se dérouler comme dans le film. Enfin, presque...

L'auteur décrit son héros Marwan comme un « irréductible amoureux de Beyrouth [qui] contemple sa cité en pleine déliquescence ». Mais le lecteur comprend vite que cet « irréductible amoureux de Beyrouth », s'appelle plutôt David Hury (il a vécu là-bas près d'une vingtaine d'années).

Et dans ce deuxième épisode, on s'attache encore un peu plus à Marwan Khalil, placé au cœur du récit et l'auteur est en train d'en faire l'un des meilleurs flics de papier du moment. Les fans regretteront juste un peu que la jeune chiite (Ibtissam) ne fasse qu'une timide apparition tardive dans le roman ! Son duo avec Marwan était une belle trouvaille.

L'intrigue est plutôt traditionnelle (la recherche d'une prostituée disparue) mais c'est particulièrement bien tenu, bien exploité, et l'enquête sert évidemment de prétexte à une visite complète des bas-fonds de Beyrouth.

David Hury tire le meilleur profit de son personnage pour bâtir un roman bien équilibré, entre intrigue policière captivante et contexte historique éclairant. Très réussi.

Même si c'est une lecture un peu âpre (avec de petites phrases sèches), hélas, bien à l'image de la situation du pays.

Dans l'épisode précédent, le flic Marwan tenait des propos à charge, très forts, contre le Hezbollah de Hassan Nasrallah. Mais aujourd'hui, cette faction armée est au bord de l'implosion, décimée par les attaques israéliennes. Marwan a donc tourné sa rancœur et son amertume contre la Syrie, le voisin bien trop encombrant qui est à l'origine de nombreuses "disparitions" parmi les libanais.

« Le dossier des disparus – niés par Damas, abandonnés par Beyrouth – reste une plaie ouverte pour tous ces Libanais qui n’ont pas oublié.

[...] La tutelle syrienne envolée comme par enchantement avec la chute du régime Assad, le Liban se retrouve devant un choix crucial : continuer de creuser sa propre tombe avec les apparatchiks qui vampirisent le pays depuis la fin de la guerre en 1990, ou retourner la table et repartir de zéro avec de nouveaux hommes. »

Par Bruno Ménétrier

