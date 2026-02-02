Beyrouth Paradise de David Hury : “Tout le monde a quelque chose à cacher à Beyrouth

Une Ukrainienne se présente à son bureau à la recherche de sa sœur disparue. Call-girl dans un club louche de Beyrouth, elle s’est mystérieusement volatilisée, à quelques jours de Noël où Marwan, toujours hanté par la fin de Chivas (voir Beyrouth Forever), va enfin revoir sa fille. Il accepte cette mission bien payée, dans un Liban post-régime syrien.

David Hury campe cette nouvelle enquête dans Beyrouth après la chute d’Assad. La politique et la religion sont toujours des facteurs à prendre en compte pour arriver à démêler le vrai du faux, les amis des ennemis, un véritable désordre organisé où seul celui qui connaît les codes, peut survivre. Le Beyrouth des prostituées se mélange au Beyrouth des disparus de la guerre, et c’est dans ce milieu interlope et mafieux que David Hury nous fait vivre une nouvelle enquête de Marwan Khalil, dans une ville et une société qu’il connait parfaitement.

Si dans le précédent, il abordait la complexité de l’Histoire du pays, dans celui-ci, on est dans un polar pur jus, une enquête menée par un flic usé, mais rusé, têtu avec un grand cœur. De beaux portraits de personnages sont à découvrir, notamment les personnages féminins particulièrement réussis, ainsi que des rebondissements inattendus qui prouvent que David Hury a toute sa place dans le monde du polar.

Essai transformé, donc, pour cette deuxième enquête : le Liban est une source intarissable d’inspiration tant son histoire et son quotidien sont pourvus de péripéties et de trajectoires incroyables. La force de David Hury est de nous faire vivre avec intensité la vie de ce pays et de ses habitants, de nous embarquer dans une enquête où se mêlent résignation du présent et fantômes du passé, le tout avec un style touchant et réaliste.

Actualitté : Marwan est devenu détective privé par faute de moyens, ou est-ce vous qui ne pouvez plus vous passer de lui ?

David Hury : Marwan est un messager pour moi, et comme le disent les Anglo-saxons : Don’t shoot the messenger ! Je n’allais pas me séparer si vite de ce vieux flic qui représente une partie de l’âme de cette cité à mes yeux. En fait, j’ai encore quelques thèmes à aborder concernant Beyrouth et le Liban. Cela me tenait par exemple à cœur de parler de l’exploitation sexuelle des femmes — et des hommes — dans un pays en pleine crise. Dans Beyrouth Paradise, j’aborde aussi d’autres thèmes importants pour moi, comme celui des disparus de la guerre. Un thème universel par excellence.

Vous écrivez que « Beyrouth est le bordel du monde arabe » : le Liban est-il une plaque tournante de la prostitution ?

David Hury : C’est en tout cas l’image que bon nombre d’Arabes ont du Liban : le pays de la débauche. À cause de l’alcool, du jeu au casino et de la prostitution. Pendant longtemps, tous les Arabes du Golfe venaient au Liban pour cette Sainte Trinité ! La prostitution a été un business très florissant par le passé. Les maisons closes à proprement parler n’existent plus, et la vie des « super night-clubs » dont je parle dans le roman a beaucoup changé. Ce que je raconte au sujet du quartier rouge de Maameltein est vrai : il n’est plus que l’ombre de lui-même.

Je ne sais pas si c’est une plaque tournante, mais en effet, il y a eu des réseaux implantés au Liban qui alimentaient pas mal de pays arabes. Aujourd’hui, ce secteur s’est transformé, comme dans les sociétés occidentales, et s’est reporté sur les applications mobiles et les « delivery ».

La fin du régime de Damas a-t-elle changé quelque chose au quotidien des Libanais ?

David Hury : Il faut replonger deux minutes dans l’Histoire pour comprendre ce qu’a signifié la Syrie pour les Libanais. Le pays est intervenu en 1976, au début de la guerre, au sein de la « Force arabe de dissuasion » et n’est jamais reparti. Au sortir de la guerre en 1990, le Liban a été vassalisé et vampirisé par les cercles proches de la famille Assad.

Cette tutelle a duré plusieurs décennies et a tout abîmé entre les deux pays. Alors quand, en décembre 2024, Bachar est parti la queue entre les jambes vers Moscou — sans avoir oublié de siphonner les comptes du pays —, beaucoup de Libanais ont sablé le champagne. D’autres, comme certains de mes personnages, n’ont jamais pu pardonner les crimes commis par le régime syrien.

Et puis il y a eu la guerre civile en Syrie à partir de 2011, avec un afflux massif de réfugiés, jusqu’à 2 millions pour une population de 5 millions. Proportionnellement, c’est comme si la France avait accueilli 27 millions de réfugiés ! Vous imaginez ça en France ? Moi pas, nous n’en serions jamais capables. Le poids économique de cette présence a été extrêmement dur à supporter pour ce petit pays… Une partie de ces réfugiés est aujourd’hui repartie, mais il en reste encore beaucoup.

Le Liban semble être un terrain de jeu pour des luttes d’influence dans cette partie du Moyen-Orient. Quel est au juste l’intérêt des pays à exercer un pouvoir dans ce pays ?

David Hury : Il faudrait une conférence de cinq ou six heures pour répondre à cette question. Si je me limite aux deux voisins directs, c’est assez simple. La Syrie n’a jamais accepté d’avoir été amputée du Liban par les puissances mandataires. À l’école, les petits Syriens apprenaient que le Liban était la 15e province syrienne, pas un État indépendant.

Pour Damas, « posséder » le Liban lui a permis de s’enrichir de mille manières – comme avec les machines à sous du casino dont je parle dans le roman –, ça lui a permis d’avoir un levier d’action dans la région, face à Israël notamment. Et puis il y a le second voisin… Israël a occupé le Sud-Liban pendant 22 ans au cours desquels les Israéliens ont pillé l’eau et les terres arables du Liban. Damas et Tel-Aviv ont joué la même partition : diviser les clans libanais pour mieux affaiblir le pays. Et puis à ce duo, vous pouvez aussi ajouter l’Iran…

Qu’est-ce qu’il faudrait pour que le Liban trouve enfin de la stabilité ?

David Hury : D’abord, que toutes les ingérences étrangères s’arrêtent. Mais cela n’arrivera pas, j’en ai peur. Les Américains sont par exemple en train de mettre la main sur le pays.

Sur la scène interne ensuite, il faudrait quelques miracles, mais le Liban en est capable : dans le désordre, il faudrait commencer par instaurer un système financier transparent — enfin débarrassé du cancer du secret bancaire —, permettre à la jeunesse de ne plus émigrer, offrir des conditions de vie susceptibles de faire revenir de nombreux Libanais expatriés qui n’ont qu’une envie : voir enfin ce pays devenir le paradis qu’il aurait dû être.

Ma liste au Père Noël pourrait aussi s’allonger avec la fin de la corruption et de l’impunité, avec de l’électricité 24 heures sur 24… À partir du moment où les gens pourront vivre dignement, ce pays aura toutes les chances de (re)décoller.

Avec Beyrouth Paradise, vous signez la deuxième enquête de Marwan Khalil. Devons-nous nous attendre à une suite ?

David Hury : Un troisième — et dernier volet — est en cours d’écriture, sur un thème qui m’est cher : l’environnement (et la corruption, encore elle). Car le Liban est aujourd’hui souillé par la pollution de l’air, de l’eau, de la terre, du sous-sol. Il est marqué par les appétits de grandes entreprises qui veulent faire main basse sur ses ressources. Je n’en dirai pas plus, mais il y aura quelques surprises de taille dans cette troisième histoire…

