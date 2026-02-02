Bill Gardner est un rockeur new-yorkais sur la touche qui estime des biens, des objets, pour survivre. Il est appelé par le fils d’un riche homme d’affaires d’origine cubaine, qui vient de décéder, afin d’estimer son héritage. Cet homme était un proche du romancier Truman Capote dont le dernier manuscrit, Prières exaucées, a disparu. Un mystérieux personnage informé de la tâche de Bill Gardner, lui demande de retrouver ce manuscrit.

L’Ami secret est un road movie qui entraine notre rockeur has been sur les traces du passé du riche cubain et de Truman Capote à travers les États-Unis, pendant une tournée vintage surprenante. C’est également, un retour sur l’itinéraire de ce Cubain qui a connu enfant Truman Capote et qui a passé sa jeunesse à Cuba durant laquelle il est tombé éperdument amoureux d’une femme. À la recherche du manuscrit complet de Capote, Bill Gardner, aidé de l’ancien majordome du défunt, va reconstituer la vie de « l’ami secret » de l’écrivain.

La recherche du manuscrit Prières exaucées est le prétexte pour raconter l’itinéraire de cet exilé cubain hanté par un amour de jeunesse. On vagabonde dans ce roman comme le fait Bill Garner durant sa tournée. Dans une première partie, l‘auteur nous accompagne dans New York, comme le ferait un guide touristique, et nous présente une bande d’amis locataires d’un immeuble passant aux beaux jours, des week-ends à Block Island.

Ayant habité cette ville, Frédéric Doré nous invite sans doute à partager ses souvenirs avant d’entamer la quête du manuscrit. Une quête en forme d’enquête policière où rien n’est laissé au hasard : notre idole sur le retour va même fouiller dans les anciennes consignes de la gare de Los Angeles remisées dans un entrepôt. Et si c’était là que Truman Capote avait caché ses derniers écrits? Mais c’est à Cuba que l’aventure prend corps et devient passionnante jusqu’à son dénouement au Paraguay, dans le cœur d’Asuncion.

Toutes quêtes portent en elles autant de mystères que de révélations, et la découverte que va faire notre rockeur au cœur tendre sera de l’ordre sentimental. Finalement, ce n’est pas la teneur de ce qui est découvert qui importe ou la crainte d’en découvrir son inutilité, c’est d’être arrivé au bout d’une belle aventure.