Quatre siècles plus tard, Madame de Sévigné, la voix d'une femme

Le 5 février 2026, la France et tout particulièrement la Drôme célébreront les 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné, figure majeure du XVIIe siècle et de l’art épistolaire. Plus qu’un anniversaire, 2026, l’année Sévigné se déploie comme un vaste projet culturel et littéraire, pensé à l’échelle d’un territoire entier, avec Grignan pour cœur battant.

Car c’est à Grignan que la marquise rejoint sa fille, Françoise-Marguerite, épouse du comte de Grignan, et transforme, lorsqu’elle en est éloignée, l’absence et le manque en matière littéraire. D’abord destinées à maintenir le lien, ses lettres deviennent peu à peu une chronique sensible de son temps : vie de cour, portraits, maladie, maternité, amitié, inquiétude, joie aussi. Sans jamais chercher à « faire œuvre », Madame de Sévigné a pourtant laissé à la littérature française l’un de ses ensembles les plus connus et les plus vivants.

La Drôme occupe une place décisive dans les dernières années de la marquise. Le climat, la lumière, les paysages méridionaux la marquent profondément, tout comme des conditions de vie plus rurales, parfois éprouvantes. C’est à Grignan qu’elle meurt en 1696, scellant durablement le lien entre elle et ce lieu devenu, au fil du temps, un espace de mémoire littéraire.

Chateau de Grignan © Loic Julien

C’est précisément ce lien que 2026, l’année Sévigné entend raviver. Comme le souligne Arnaud Vincent-Genod, directeur des Châteaux de Grignan, Montélimar et Suze-la-Rousse, l’enjeu n’est pas de figer Madame de Sévigné dans une célébration solennelle, mais de restituer son mouvement, sa vivacité, son enjouement, un mot qui irriguera toute l’année 2026.

L’ambition est claire : faire de cette commémoration un projet partagé, porté par tout un territoire. Pensée comme un grand récit collectif, l’année Sévigné se déploiera tout au long de 2026 à travers une programmation volontairement plurielle : littérature, patrimoine, création contemporaine, gastronomie, actions éducatives, jusqu’à des propositions plus festives et populaires, comme les courses de chaises à porteurs.

Chateau de Grignan - Fetes nocturnes 2022 © Francky photographe

Ateliers d’écriture, concours épistolaires, lectures publiques, spectacles, cinéma, expositions, reconstitutions historiques et projets participatifs jalonneront l’année.

Emmanuelle Anthoine, vice-présidente responsable de l’attractivité, du tourisme, de la culture et du patrimoine du département, souligne d’ailleurs que cette programmation privilégie l’expérience, la transmission et l’accessibilité, afin que chacun puisse éprouver la modernité étonnante d’une femme du XVIIe siècle qui, sans le savoir, parlait déjà au présent. Le château de Grignan, lieu emblématique des séjours de la marquise, se transformera en scène vivante, mais l’ensemble du territoire sera mobilisé.

La programmation fera également dialoguer les disciplines artistiques. La comédienne Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française, ainsi que Laurence Roy, prêteront leur voix aux textes de la marquise, tandis qu’Éric-Emmanuel Schmitt, président du Festival de la Correspondance de Grignan, accompagnera cette année placée sous le thème de « la correspondance, miroir des mœurs ».

La plasticienne Hélène Delprat apportera quant à elle un regard contemporain sur la figure de la marquise, prolongeant son héritage dans le champ des arts visuels.

À travers Madame de Sévigné, ce sont aussi des questions très actuelles qui affleurent : la place des femmes, les relations mères-filles, la liberté de ton, la joie d’écrire, le pouvoir des mots. Quatre siècles après sa naissance, elle continue ainsi de parler au présent.

2026, l’année Sévigné fait le pari de cette modernité : celle d’une langue, d’un esprit et d’une sensibilité qui n’ont rien perdu de leur éclat, et que tout un territoire s’apprête, ensemble, à faire vivre. Rendez-vous est donc donné en Drôme provençale tout au long de l’année 2026.

collégiale saint sauveur Grignan

Crédits photo : Chateau de Grignan Madame de Sevigne © Blaise Adilon

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com