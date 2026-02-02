Gō Nagai, Don Heck et Gerry Conway entrent au Hall of Fame de la BD

Très observées, les admissions au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame marquent bien entendu la reconnaissance du travail d'un artiste, ainsi que son institutionnalisation, mais dénotent aussi de ce que peut retenir la postérité.

Si ce type d'exercice, par la sélection qu'il opère, fait toujours preuve d'une partialité qui tient aux biais des six personnes responsables des choix, la cuvée de cette année 2026 laisse une place aux créatrices ainsi qu'aux auteurs qui ne sont pas de nationalité américaine.

Parmi les noms les plus connus se détache ainsi celui de Gō Nagai, mangaka japonais connu et reconnu pour son apport à la science-fiction et plus particulièrement à l'imaginaire des mechas, dont les récits mettent en scène des armures motorisées, bourrées de technologies de pointe et parfois pilotées par des êtres humains. Avec Mazinger Z et UFO Robo Grendizer, série qui accompagnait l'anime Goldorak, le nom de Nagai, dans les années 1970, est devenu indissociable du genre.

Disparu en 1977 entre les mains de la junte militaire argentine, Héctor Germán Oesterheld résistait, par son art, à la dictature. Militant de la gauche péroniste, ce scénariste « a touché à presque tous les genres, en y instillant un propos social et politique », ont souligné les jurés du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame.

Dave Sim, auteur canadien familier de l'autopublication, est à la fois salué pour son œuvre-fleuve, Cerebus, développée entre 1977 et 2004, commencée comme une parodie de Conan le Barbare et transformée en vaste réflexion politique et philosophique, et pour son apport à l'industrie américaine du 9e art. En effet, les recueils des épisodes périodiques de Cerebus qu'il publie inspirent la BD indépendante, qui s'intéresse ensuite à ce type d'exploitation.

Pionnières et créateurs de super-héros

Quelques autrices de bande dessinées sont aussi honorées. La pionnière Edwina Dumm (1893–1990), connue pour sa série Tippie, mais aussi pour sa lutte pour la reconnaissance des droits des créateurs et créatrices, en fait partie. Également nommée, Lee Marrs, née en 1945, la « marraine du mouvement comix underground », qui a contribué aux publications Wimmen’s Comix, Wet Satin ou encore Gay Comix et Star*Reach. Son époux, Mike Friedrich, auteur important chez DC et Marvel, entre en même temps qu'elle au sein du Hall of Fame.

Autre figure de l'underground américain, Carol Tyler, née en 1951, se fit connaitre à la fin des années 1980 dans le périodique culte Weirdo, fondé par Robert Crumb. Elle développe une œuvre faite de formats courts, avant de se lancer dans Soldier’s Heart, biographie unanimement saluée de son père, Charles W. Tyler, et exploration des traumatismes laissés par la Seconde Guerre mondiale sur lui et sa génération.

Signalons également la présence d'Ollie Harrington (1912–1995), qualifié de « plus grand bédéiste afro-américain du XXe siècle » par Langston Hughes — excusez du peu. Chroniqueur de la vie des quartiers noirs des grandes villes, Harrington était engagé pour la défense des droits civiques et dans la lutte contre la ségrégation et le racisme. Ce qui lui vaudra une surveillance appuyée du FBI et le poussera à s'exiler à Paris en 1951.

Pas de cuvée du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame sans créateurs de super-héros et autres auteurs liés à Marvel et DC, dont l'influence outre-Atlantique reste inévitable. Cette année, les légendes Don Heck (1929–1995) et Gerry Conway, né en 1952, reçoivent ainsi les honneurs, aux côtés de Denys Cowan (né en 1961), Paul S. Newman (1924–1999), le coloriste Tom Palmer, Sr. (1941–2022) ou l'encreur Mike Royer (né en 1941).

Bob Bolling, né en 1928 et créateur de Little Archie, Abe Kanegson (1921–1965), lettreur de la série The Spirit de Will Eisner, le collectionneur Bud Plant ou encore Jimmy Swinnerton (1875–1974) et Rick Veitch entrent également au sein du Hall of Fame.

Ces choix sont ceux de six personnes : Michael T. Gilbert, Karen Green, Alonso Nuñez, Diana Schutz, Jim Thompson et Maggie Thompson.

Photographie : Gō Nagai dans son studio tokyoïte, en 1987 (Sally Larsen, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

