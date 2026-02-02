Spectacles, expositions, auteurs... Le programme 2026 de BD à Bastia

La 33e édition des Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration s’inscrit dans la continuité du travail mené par le Centre culturel Una Volta à Bastia. Le festival investit plusieurs lieux culturels de la ville, permettant au public de découvrir une programmation répartie sur différents espaces, selon les formats et les publics concernés. Les expositions sont accessibles du 26 mars jusqu’au 30 avril ou au 20 mai 2026 selon les sites.

La programmation réunit une douzaine d’expositions originales et accueille 22 auteurices. Les propositions couvrent des champs variés de la création contemporaine, de la bande dessinée au livre illustré, en passant par des formes hybrides mêlant dessin, peinture, installation ou musique. Des rencontres et des ateliers complètent le dispositif, permettant des échanges directs entre les artistes et le public.

Deux spectacles sont également programmés dans le cadre du festival au centre culturel Alb’Oru. Rébecca Dautremer y présente Une Chose formidable, spectacle mêlant narration et musique live, tandis que la compagnie Pulcinella propose Î D’ILES, une création associant peinture et musique autour d’un voyage sensoriel et poétique.

Une édition marquée par une ouverture internationale

L’édition 2026 constitue la première étape de la Saison 2026 de la bande dessinée finlandaise, projet réunissant plusieurs festivals et institutions culturelles françaises. À Bastia, cette saison donne lieu à une exposition collective présentée à la galerie Una Volta, réunissant des œuvres de six auteurices finlandais. Peintures, planches originales, installations et créations numériques y sont rassemblées dans une scénographie immersive.

Plusieurs expositions monographiques viennent compléter cette programmation. Le Musée de Bastia accueille notamment Detroit Roma, exposition consacrée au dernier album d’Elene Usdin, qui signe également l’affiche de cette 33e édition. L’Arsenale de la citadelle présente une grande exposition dédiée au travail de Magali Le Huche, en lien avec la parution de Punk à sein.

D’autres artistes sont mis à l’honneur dans différents lieux du festival. Rébecca Dautremer présente les planches originales de l’album Jacomimi à la médiathèque Centru Cità. Isabelle Chatellard bénéficie d’une exposition monographique à la galerie Una Volta à l’occasion de la sortie de l’album Le Grand, le très grand tour de manège. Audrey Spiry fait l’objet de deux expositions, l’une au Musée de Bastia autour de son travail de peinture et de bande dessinée, l’autre à l’Alb’Oru consacrée à ses albums jeunesse.

Projets pédagogiques et ancrage territorial

Plusieurs projets présentés s’inscrivent dans une démarche pédagogique et territoriale. Le Musée de Bastia accueille une exposition de travaux réalisés par des élèves dans le cadre de la résidence pédagogique « Une nouvelle aventure au Musée », dirigée par Audrey Spiry avec le soutien de la Cité éducative de Bastia. Les enfants y présentent des œuvres conçues sous la conduite d’un ou d'une auteurice.

Le festival propose également une exposition issue du Prix des Lycéens, présentée à la galerie Noir et Blanc. Trois albums sont sélectionnés et présentés dans une exposition collective, après un travail mené avec environ deux cents élèves. Les auteur·ices rencontrent les lycéens en amont du festival afin d’échanger sur leurs pratiques et les récits abordés.

Enfin, certaines expositions entretiennent un lien direct avec le territoire corse. C’est le cas de Les Sourires du vin – Corse immortelle, exposition issue d’un projet associant bande dessinée et podcast autour du vignoble corse, présentée à la galerie Una Volta et à la Maison des Vins de Corse.

