Une rétrospective de l'oeuvre d'André Juillard, disparu en 2024

L'exposition retrace près de 40 ans de carrière (1983-2024) à travers un ensemble exceptionnel de plus de 350 œuvres (planches, couvertures, illustrations originales...) issues de ses séries et albums cultes : Les 7 Vies de l'Épervier, Plume aux vents, Le Cahier bleu, Après la Pluie, Arno, Double 7, Masquerouge, Mezek, Léna et Blake et Mortimer d'après E.P. Jacobs, dont les planches de l'album Signé Olrik, la dernière aventure dessinée par André Juillard.

Aux côtés des planches historiques en couleurs directes et en noir et blanc, l'exposition dévoile une sélection de dessins libres sur feuille comprenant des nus féminins, des portraits de ses célèbres héroïnes (Ariane, Louise, Ève, Léna), des paysages et des études préparatoires.

Tous ces à-côtés qui représentent ce qu'il y a de plus essentiel dans le travail d'André Juillard : son amour du dessin, du papier et cette nécessité de dessiner comme de respirer. Réalisées au crayon, à l'encre, au fusain, en couleurs et en noir et blanc, ces illustrations reflètent également la diversité des techniques et des styles graphiques maîtrisés par André Juillard, dessinateur et coloriste hors pair, tout comme l'élégance de son trait.

Cette exposition retrace ainsi l’œuvre magistrale d’un des plus talentueux dessinateurs de son temps, un artiste admiré par ses pairs, à travers les dessins d'une vie entière passée à dessiner.

Né à Paris en 1948, André Juillard s'est rapidement constitué une inspiration graphique en dévorant les récits publiés au sein de l'hebdomadaire Tintin, signés par Hergé, Edgar P. Jacobs, Jacques Martin ou encore Bob De Moor. Il complète cet imaginaire avec les pages des manuels d'histoire, dont les illustrations nourrissent son goût pour les enseignements du passé.

Illustration originale d'André Juillard : Le Maître des Oiseaux dans Les 7 Vies de l'Épervier (Galerie Daniel Maghen)

Western et aventures médiévales ouvrent sa carrière dans le journal Formule 1 au début des années 1970, avant les premiers succès, notamment Les 7 Vies de l’Épervier, avec le scénariste Patrick Cothias. Il ne se cantonne toutefois pas à un seul genre et publie, au mitan des années 1990, Le cahier bleu, une oeuvre plus introspective qui lui vaut des éloges et le Prix du meilleur album au Festival d’Angoulême en 1995.

Plus récemment, l’auteur avait travaillé sur un tome de Blake et Mortimer, intitulé Signé Olrik, publié en octobre 2024 par les éditions Blake et Mortimer (Dargaud). Fervent admirateur de la série d'Edgar P. Jacobs, il en avait déjà illustré plusieurs tomes, notamment La Machination Voronov (2000) et Le Testament de William S. (2016).

