IA générative : l'Europe sort la matraque contre le pillage des œuvres

La guerre des données entre dans une phase frontale. Pendant que les géants de l’IA avalent des montagnes de textes, le Parlement européen dégaine enfin le droit d’auteur comme un coupe-circuit. Transparence forcée, rémunération exigée, opacité ciblée : derrière le jargon législatif, une bataille brute se joue — celle de la survie économique et symbolique des créateurs face aux machines affamées.
Le 02/02/2026 à 10:31 par Clément Solym
Publié le :
02/02/2026 à 10:31
Strasbourg serre le jeu. Ce mercredi 28 janvier 2026, la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen adoptait, à une large majorité (17 voix pour, 3 contre, 2 abstentions), un rapport d’initiative sur le droit d’auteur et l’IA générative.
Le signal politique se veut clair : transparence sur les corpus, consentement des titulaires de droits, rémunération des œuvres qui alimentent les technologies d’IA générative. Le texte défend une rémunération juste, proportionnée et sectorielle pour les auteurs, artistes, éditeurs et journalistes.
Chez les écologistes, David Cormand revendique une rupture. Il décrit des modèles nourris par des milliards de contenus aspirés sans consentement ni contrepartie. Il rejette l’image d’une Europe transformée en terrain d’exploitation pour les plateformes.
L’objectif politique s’affirme progressivement : le droit d’auteur européen s’applique aux systèmes d’IA générative commercialisés dans l’Union, même lorsque l’entraînement se déroule hors du territoire européen.
Le rapport ne crée pas encore d’obligations juridiques nouvelles. Il trace une ligne politique avant un vote en séance plénière prévu en mars 2026. Le rapporteur Axel Voss défend une coexistence entre innovation et propriété intellectuelle, fondée sur des règles lisibles et applicables.
Au cœur du texte, une exigence domine : lever l’opacité. Les eurodéputés ciblent la collecte automatisée et réclament une information exhaustive sur les contenus protégés utilisés pour l’entraînement, ainsi que sur les méthodes de collecte. L’équation s’impose : sans transparence, pas de contrôle ; sans contrôle, pas de marché crédible des licences.
Deuxième axe : la valeur et son partage. Le rapport rejette la licence globale forfaitaire et défend une rémunération juste, proportionnée et sectorielle, adossée à des licences collectives volontaires par filière, ouvertes aux indépendants comme aux petites structures. Dans les arts visuels, plusieurs organisations saluent cette orientation et réclament une transparence vérifiable, seule garantie d’une rémunération effective.
Troisième ligne de front : la presse. Le rapport alerte sur la captation des contenus, le détournement du trafic, l’érosion des revenus et la standardisation de l’information. Il soutient un droit de veto des entreprises de presse sur l’entraînement des IA ainsi qu’une rémunération adaptée. Dans un écosystème où des articles se trouvent résumés, reproduits puis monétisés ailleurs, le message vise autant les plateformes américaines que les institutions européennes.
Cette séquence s’inscrit dans un cadre déjà sous tension. L’AI Act, adopté en 2024, rappelle l’obligation de respecter le droit d’auteur. Son articulation avec l’entraînement des modèles reste disputée. Autre nœud juridique : la directive 2019/790. L’exception de fouille de textes et de données autorise certains usages tout en permettant aux titulaires de droits de s’y opposer via l’opt-out. En France, les éditeurs diffusent déjà des clauses types pour matérialiser cette opposition face aux systèmes d’IA.
D’autres pistes émergent. Une hypothèse circule : instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. Une telle approche inverserait la charge de la preuve et relancerait le duel entre opt-out et consentement préalable. Pour la chaîne du livre, la presse et la création, l’enjeu reste simple : fixer une règle claire avant que les usages ne figent les rapports de force.
Le rapport divise pourtant. Des organisations de défense du domaine public et de l’innovation ouverte dénoncent des formulations ambiguës, susceptibles d’alimenter l’insécurité juridique pour la recherche et certains usages d’intérêt général. Toute la difficulté tient là : protéger sans bloquer, réguler sans réserver l’accès aux données aux acteurs les plus puissants.
Reste une scène profondément politique. Au milieu des discours sur la souveraineté numérique, le Parlement tente d’imposer un principe simple : aucun modèle sans matière première humaine. David Cormand résume l’enjeu : « Accepter qu’elles soient aspirées gratuitement, c’est organiser un hold-up culturel et démocratique. » En mars, l’hémicycle dira si ce signal politique devient doctrine ou simple avertissement dans la guerre mondiale des données.
Crédits photo : iStock
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
