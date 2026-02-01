Trou d’air sous la verrière : Hachette déserte (encore) le salon du livre de Paris

À près de cent jours de l’ouverture, Pierre-Yves Bérenguer, directeur de Paris Livres évènements (filiale du Syndicat national de l’édition), revendique une trajectoire budgétaire qui passera par les invités — payants — venus de l’international.

Il met aussi en avant une politique de tarifs, avec un dispositif d’engagement qui se maintient : moins solliciter les éditeurs pour des locations de stands — et ce quand les frais et charges augmentent d’année en année pour les manifestations culturelles.

Dans cette équation, Hachette devient l’absent qui oblige à parler clair, rapporte le Figaro. Comme ce fut le cas par le passé, plusieurs maisons littéraires feront défection à la grande messe parisienne — au profit d’événements dans le reste de la France.

Et au niveau du groupe, le 200e anniversaire approche, peu après le rachat par Vivendi. « C’est l’explication que nous avons. Nous étions en discussion depuis quelques mois, et l’absence de ces maisons nous a été confirmée en décembre », rapporte le directeur du Festival, Pierre-Yves Bérenguer.

Le retrait partiel réactive un vieux feuilleton. En février 2020, au temps où Vivendi contrôlait encore Editis, son président du directoire, Arnaud de Puyfontaine, attaquait le modèle de Livre Paris : « Cependant, est-ce qu’aujourd’hui la formule marche ? Je considère qu’elle ne marche pas, dans la capacité ni dans l’ambition que je peux avoir. » Dans le même mouvement, la question de l’accès revenait comme un boomerang : « une barrière à l’entrée. »

Entre-temps, la carte des groupes se redessine. Vivendi consolide le contrôle de Lagardère et intensifie le pilotage d’Hachette Livre, dans un contexte décrit comme une « reprise en main » par la presse. La scission du conglomérat fait aussi émerger le Louis Hachette Group comme entité cotée, ce qui place les choix de visibilité sous un projecteur supplémentaire : coûts, image, narration.

Le festival, lui, cherche une narration et un point d’équilibre. Avec le voyage pour thématique et boussole, l’annulation du festival d’Angoulême, et donc de nombreux clients instatisfaits à rappatrier — ou d’auteurices et éditeurices à combler ? — le Festival de Paris se frotterait presque les mains.

Le pari jeunesse sert de filet de sécurité. En 2025, le SNE revendiquait « 114 000 visiteurs » et soulignait que « 43 % des visiteurs avaient moins de 25 ans. » La statistique a valeur d’argument : elle rassure les exposants, elle séduit les partenaires, elle relance la promesse d’un rendez-vous « populaire » — mot déjà au cœur des débats sur le salon.

En creux, la défection Hachette raconte une bataille d’agendas. D’un côté, un festival qui sécurise son financement et revendique un cap Grand Palais. De l’autre, un groupe qui annonce un temps fort anniversaire, pensé comme un rassemblement de marques.

Deux vitrines, un même public à capter, et une question qui dérange : qui fixe le centre de gravité du livre à Paris quand le leader du marché retire une part de son dispositif ?

