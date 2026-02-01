À Moscou, une bibliothèque dévoile ce que les lecteurs oublient dans les livres

Le principe tient d’un jeu sérieux. Les bibliothécaires feuillettent des volumes rendus au fil des décennies et découvrent des « pièces jointes » coincées entre les pages. Gazeta Metro résume l’inventaire avec une sobriété qui claque : « Les Moscovites ont oublié dans des livres de bibliothèque des fleurs séchées et des autographes de célébrités. »

Même objet, même geste d’atelier : l’exposition se compose « d’objets que les employés de la GPIB ont retrouvés, à différentes époques, dans des éditions issues des fonds de la bibliothèque. » Et ce ne sont pas seulement des marque-pages.

On évoque aussi des insertions typographiques, dont des cartes du début du XIXe siècle. Un autre pan, plus administratif, aligne des cartes de description bibliographique en plusieurs langues, des formulaires et des feuilles de contrôle du début du XXe siècle. Le journal précise que l’exposition reste ouverte jusqu’au 14 mars 2026.

Sur le portail Culture.ru, la notice cadre ce que la vitrine raconte : l’exposition, inscrite dans un cycle, montre non des suppléments d’éditeur, mais « des objets que les propriétaires et les lecteurs laissaient dans les livres. » Les dépôts s’étirent du tendre au méthodique : « des messages personnels », « des enveloppes et des dessins », « des signets faits main » et « des fleurs ».

Le texte mentionne aussi des lettres collées dans les ouvrages. Il signale en outre une carte déjà insérée dans une édition de 1807, ainsi que des insertions professionnelles de bibliothèque, utiles pour suivre l’évolution des pratiques de catalogage et de présentation des ouvrages.

La chronologie, elle, s’inscrit comme un calendrier froissé. Metro raconte un calendrier de poche daté de 1964, laissé dans un livre de 1893 consacré à l’histoire de la littérature et du théâtre, signé par le critique et dramaturge Nikolaï Iouchkov.

Une autre trouvaille ressemble à une dérive joyeuse : une coupure d’Izvestia du 31 décembre 1922, consacrée à des études d’échecs, retrouvée dans un manuel pratique publié à la fin du XIXe siècle.

Et puis il y a la scène, presque romanesque, où le papier se prend pour une relique. Dans une édition de 1842 des œuvres de Mikhaïl Lermontov, présentée comme un premier tirage posthume, les bibliothécaires découvrent « une fleur et une feuille portant un autographe manuscrit » : une dédicace au poème Demon, publiée en 1855 dans la revue Moskvitianin.

Là, la bibliothèque cesse d’être un entrepôt ; elle devient un couloir où des époques se frôlent, sans se regarder. La GPIB assume le format « petite » exposition, mais l’idée frappe large.

Sur son canal officiel, l’institution annonce l’ouverture le 14 janvier 2026, au premier étage du bâtiment historique, et confirme le cap : des « inclusions » et des « insertions » retrouvées dans les fonds, ces éléments parasites qui racontent la lecture par ses marges.

Derrière l’insolite, une question insiste : que disent ces objets, sinon une lecture qui déborde du texte ? Chaque fleur séchée marque un arrêt, chaque note esquisse une conversation interrompue, chaque formulaire révèle la mécanique discrète des bibliothèques. Les lecteurs, eux, écrivent à bas bruit, entre deux pages.

Crédits photo : GPIB

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com