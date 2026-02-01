Création ou triche ? Des poésies sous algorithme dynamitent un prix littéraire

Le livre, Dear Alter (Auckland University Press), ne revendique pourtant pas l’écriture automatique comme manifeste. L’autrice corrige l’angle : « Dear Alter ne porte pas sur l’IA. » Elle décrit un usage circonscrit, situé dans un geste de collage et de réécriture : « Le livre contient trois poèmes utilisant des vers générés par Verse by Verse. »

Le contexte pèse, car le prix a déjà traversé une première tempête, déclenchée par l’imagerie. Liu rappelle l’épisode : « Deux livres ont été exclus des Ockham New Zealand Book Awards en raison de leurs couvertures générées par IA. » Dans la foulée, elle note le basculement des règles : « Ils ont modifié leur règlement pour autoriser les couvertures créées avec l’IA, mais pas les textes rédigés par IA. »

Liu situe ensuite l’outil : Verse by Verse relève d’un modèle antérieur aux grands modèles de langage, entraîné sur vingt-deux poètes américains. L’autrice revendique une intention d’inspiration plutôt que de substitution. Au moment des retouches, elle mesure la charge symbolique : « Comme je ne vis pas coupée du monde, je me suis demandé s’il était approprié d’inclure ces trois poèmes. » Puis elle tranche : « Au final, j’ai décidé de les conserver », rapporte The Spinoff.

Face à cet « atelier » revendiqué, la règle d’éligibilité tranche sans nuance. Le règlement affirme : « Les œuvres contenant du contenu rédigé par IA, en partie ou en totalité, ou des illustrations générées par IA, ne sont pas éligibles dans les catégories du prix. » Et la sanction suit : « Si une œuvre se révèle contenir du contenu IA non autorisé après soumission, elle sera disqualifiée aux frais du déposant. »

La gouvernance du prix prend alors une place égale au texte. Après la polémique sur les couvertures, le New Zealand Book Awards Trust ajuste une partie de ses règles tout en conservant l’interdiction sur l’écriture : « En maintenant les restrictions sur les textes rédigés par IA pour l’édition 2026 du prix. »

Les organisations professionnelles soutiennent la logique. La présidente de la Publishers Association of New Zealand, Eboni Waitere, résume l’enjeu : « Nous nous engageons à protéger fermement la propriété intellectuelle de nos auteurs et artistes. »

Pour l’éditeur comme pour l’auteur, l’épisode ouvre un angle mort. La conformité ne relève plus seulement du manuscrit : elle englobe les outils, les traces, la déclaration et la preuve. Dans ce paysage, la réputation s’adosse à la transparence. Et la frontière création/outil cesse d’être un débat théorique : elle décide désormais d’une présence — ou d’une absence — sur une liste de sélection.

Crédits photo : Jiaqiao Liu

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com