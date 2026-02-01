Projet Panama : comment l’IA américaine a désossé des millions de livres

Au cœur du dossier, un nom de code saisissant : Project Panama. Il désignait l’ambition d’une jeune entreprise d’IA de scanner de façon destructive des millions d’ouvrages achetés sur le marché du livre d’occasion.

Selon ces documents, la start-up Anthropic aurait dépensé « des dizaines de millions de dollars » pour acquérir et désosser des ouvrages en vue de les intégrer à ses bases d’entraînement, notamment pour son chatbot Claude.

Dans une note interne, repérée dans les pièces judiciaires, il était écrit : « Project Panama est notre effort pour scanner de façon destructive tous les livres du monde ; nous ne voulons pas que l’on sache que nous travaillons là-dessus », dévoile le Washington Post dans une longue enquête. Cette formule, presque cinématographique, résume l’opacité recherchée par l’entreprise.

Aux États-Unis, cette approche s’inscrit dans une logique juridique particulière : le « fair use », ou usage équitable, permet d’utiliser à certaines conditions des œuvres protégées par le droit d’auteur sans autorisation. En juin 2025, un tribunal californien a jugé que l’entraînement d’une IA sur des scans de livres acquis légalement relevait de cette exception.

Un avocat spécialisé dans les droits des créateurs, cité dans les documents, a résumé la tension : « La question que nous pose l’IA est fondamentale : qui paie pour les œuvres qui la forment ? » La réponse, selon ses opposants, est loin d’être satisfaisante. Beaucoup d’auteurs estiment que la simple acquisition puis destruction des livres, sans rémunération ni consentement, constitue un appauvrissement de leur métier.

Les archives judiciaires montrent que, pour atteindre son objectif, Anthropic a exploré plusieurs pistes d’approvisionnement. Outre les achats auprès de revendeurs comme Better World Books, la société a envisagé de négocier avec des librairies ou des bibliothèques défavorisées, ce qui soulève de nouvelles questions éthiques.

Une des pièces du dossier évoque l’idée d’acheter des titres auprès d’une bibliothèque « chroniquement sous-financée », mais il n’est pas clair si cela a été mis en œuvre.

Le procédé technique a de quoi surprendre les observateurs. Un fournisseur décrit l’opération avec un vocabulaire industriel : les livres étaient « coupés proprement » à l’aide d’une machine hydraulique avant d’être transportés vers des scanners haute vitesse, puis confiés à des recycleurs.

Pour certains juristes, le jugement qui a validé l’usage de livres achetés puis détruits constitue une étape importante, mais elle ne dissipe pas toutes les tensions. La même décision rappelle que l’usage de livres piratés pour entraîner des IA, notamment via des bibliothèques en ligne illégales, pourrait bien constituer une violation du copyright.

Ce débat met en lumière un dilemme central des technologies d’apprentissage automatique : l’IA se nourrit de textes, mais la collecte de ces textes s’effectue dans un cadre juridique et moral encore flou. Comme l’a résumé un juge dans son opinion, « enseigner à des machines à écrire en lisant des livres n’est pas fondamentalement différent d’un élève qui apprend à écrire en lisant ».

Une métaphore qui ne dissipe certainement pas toutes les inquiétudes sur l’appropriation des œuvres humaines.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com