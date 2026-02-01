Cour de cassation : Zemmour et CNews définitivement condamnés dans l’affaire Ined

L’affaire remonte au 2 avril 2021. Ce soir-là, lors de l’émission Face à l’info diffusée sur CNews, Éric Zemmour met en cause l’organisme public de recherche. Il accuse l’Ined de « trafiquer » les chiffres de l’immigration, suggérant une manipulation volontaire des données produites par l’institut.

Pour la direction de l’établissement, ces propos constituent une atteinte directe à son honneur, à sa considération et à l’intégrité scientifique de ses travaux. Une plainte avec constitution de partie civile est déposée en juin 2021.

La première réponse judiciaire intervient le 29 janvier 2024. La 17ᵉ chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris reconnaît Éric Zemmour coupable de complicité de diffamation publique envers une administration publique. Le directeur de la publication de CNews est, lui, déclaré coupable de diffamation publique envers une administration publique.

Les deux hommes sont condamnés à une amende de 1 500 euros avec sursis. Le tribunal estime que l’imputation d’« une falsification volontaire et frauduleuse des données en matière d’immigration » constitue bien une diffamation, et écarte la bonne foi invoquée par Éric Zemmour, faute de base factuelle établie.

Saisie en appel, la Cour d’appel de Paris confirme cette analyse par un arrêt du 11 décembre 2024. Les magistrats relèvent qu’« aucun élément produit » par le prévenu ne permet d’accréditer l’idée d’une manipulation délibérée des chiffres publiés par l’Ined. La juridiction condamne en outre les deux prévenus à verser solidairement un euro de dommages et intérêts à l’institut, ainsi que 2 000 euros au titre des frais d’avocat.

Le dernier acte se joue devant la Cour de cassation. Le 27 janvier 2026, la Haute juridiction rejette les pourvois formés contre l’arrêt d’appel, lequel devient définitif. Elle fixe également à 2 500 euros la somme globale que les prévenus devront verser à l’Ined pour les frais engagés devant la Cour de cassation.

En validant l’analyse des juges du fond, la Cour estime que les propos incriminés portaient atteinte à « l’honneur et à la considération » de l’institut et qu’ils « dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Pour l’Ined, cette décision marque un point d’arrêt clair. La direction de l’institut se félicite d’une reconnaissance judiciaire du sérieux de ses travaux et de « la rigueur méthodologique et de l’intégrité scientifique » de ses recherches. Elle rappelle que le débat public sur les questions démographiques et migratoires demeure légitime, mais qu’il ne peut s’appuyer sur « des accusations infondées mettant en cause la probité d’un organisme public de recherche ».

Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt rappelle les frontières juridiques de la polémique médiatique. La critique des institutions, même vigoureuse, reste protégée par la liberté d’expression. L’accusation de fraude, en revanche, exige des preuves. Faute de quoi, elle bascule dans le champ pénal de la diffamation.

L’Ined affirme qu’il continuera à remplir ses missions d’information du public et d’éclairage du débat démocratique, tout en se réservant le droit de saisir les juridictions « chaque fois que la probité et la crédibilité de ses travaux seront injustement mises en cause ».

