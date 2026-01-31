Inscription
#Salons / festivals

Guillaume Bouzard, doublement Schlingo : l’irrévérence couronnée à Angoulême

Guillaume Bouzard a remporté le Prix Schlingo 2026 au Grand Off d’Angoulême pour son album Les Vacances chez Pépé-Mémé paru chez Fluide Glacial.

Le 31/01/2026 à 13:51

|

Publié le :

31/01/2026 à 13:51

Dépêche

ActuaLitté

Le Prix Schlingo est décerné lors du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême depuis 2009, en marge du palmarès officiel. Il a été créé à l’initiative de Florence Cestac et Yves Poinot, et est organisé par la joyeuse équipe du Off of Off. Il récompense un album et un auteur de BD ayant une communauté d’esprit avec l’œuvre de Charlie Schlingo.

En 2017 il signe un Lucky Luke version Bouzard : Jolly Jumper ne répond plus (Dargaud) ainsi que Le Rugby des origines au jeu moderne avec Olivier Bras (La Petite bédéthèque des savoirs, Le Lombard). En 2019, il publie La Planète des sciences (Dargaud), avec Antonio Fischetti puis en 2024 T’inquiète, avec Gilles Rochier, Fabcaro, Fabrice Erre et B-gnet (Les requins Marteaux).

Son dernier album, Les vacances chez Pépé-Mémé est paru chez Fluide Glacial, en avril 2025. Un deuxième tome est en préparation. Guillaume Bouzard a été couronné du Prix Jacques Lob, du Grand Prix Quai des Bulles et est le premier auteur à avoir reçu deux fois le Prix Schlingo, en 2013 et en 2026 !

La BD récompenséeÀ coup sûr, ça rappellera des souvenirs à certains...Les vacances chez Pépé-Mémé, les longues journées d’été au grand air, avec le petit frère qui fait que chouiner, la vie à la ferme, la cuisine au cochon, les toilettes au fond du jardin, les petits chatons qu’il faut noyer, les frayeurs en forêt, la scie à bois, les parties de pêche (pas trop) miraculeuses et les parties de cartes avec Pépé qui fait que tricher…

Mais aussi la bonne tarte aux p. de Mémé dont Pépé raffole tant... Sans oublier le petit Pineau des Charentes qu’on goûte sans modération avec les voisins agriculteurs. Un album qui sent bon l’huile de tracteur, la liberté et la rigolade.  Bouzard s’est inspiré de ses propres souvenirs d’enfance dans les Deux-Sèvres, sa région natale. Ça sent le vécu, particulièrement certaines anecdotes qu’on vous laisse deviner…

Né en 1968, Guillaume Bouzard vit dans les Deux Sèvres. Après les Beaux-Arts de Toulouse et plusieurs albums chez les Requins Marteaux et Six Pieds sous Terre, il collabore au magazine Ferraille puis au Psikopat et intègre la famille Fluide Glacial dès 2002.

Il a publié de nombreux albums salués par la critique, le Club des quatreMégabrasMoi Bouzard (Fluide Glacial) ou encore Football Football (Dargaud), Plageman (Six pieds sous Terre), La Bibite à Bon Dieu (Requins Marteaux), Les Poilus (Fluide Glacial).

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les vacances chez Pépé-Mémé

Guillaume Bouzard

Paru le 02/04/2025

64 pages

Fluide Glacial

14,90 €

ActuaLitté
9791038208391
© Notice établie par ORB
