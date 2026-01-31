Printemps du Livre de Montaigu : Didier Decoin prend la présidence de l’édition 2026

La Communauté d’agglomération Terres de Montaigu choisit Didier Decoin comme président d’honneur. Né en 1945, l’écrivain publie son premier roman à vingt ans. Son œuvre compte une vingtaine de romans et reçoit de nombreux prix. En 1977, il obtient le prix Goncourt pour John l’Enfer, décrit comme une fresque romanesque ambitieuse et visionnaire.

Le président de l’agglomération, Antoine Chéreau, inscrit cette invitation dans une continuité : après Bernard Minier l’an dernier, puis Agnès Martin-Lugand, Étienne de Montety ou Clara Dupont-Monod les années précédentes, le festival poursuit une série de présidences incarnées.

Il souligne : « Pour cette 36ᵉ édition du Printemps du Livre de Montaigu, nous avons souhaité confier la présidence d’honneur à Didier Decoin, grande figure des lettres françaises. Écrivain passeur, il relie la littérature au cinéma, le roman au grand récit populaire, la terre à la mer. De son prix Goncourt à sa présidence de l’Académie Goncourt, son parcours illustre un engagement constant au service des écrivains et de la transmission. Sa présidence promet de donner à cette édition une tonalité à la fois exigeante, accessible et profondément humaine. »

Cette passerelle entre littérature et images structure le portrait du président d’honneur. Le communiqué cite, parmi ses livres, La Femme de chambre du Titanic ou Avec vue sur la mer, et insiste sur des thèmes récurrents : l’Histoire, les destins humains, les horizons maritimes.

En parallèle, Didier Decoin mène une carrière de scénariste pour le cinéma et la télévision, en collaborant avec Marcel Carné, Henri Verneuil, Robert Enrico ou Maroun Bagdadi, avec lequel il reçoit le prix du jury au Festival de Cannes pour Hors la vie. Il signe également les scénarios de grandes fresques télévisées, dont Le Comte de Monte-Cristo (7 d’or du meilleur scénario), Les Misérables et Napoléon.

Autre volet : la vie littéraire. Élu à l’Académie Goncourt en 1995, président de 2020 à 2023, Didier Decoin préside aussi la Société des Gens de Lettres, cofonde la SCAM et dirige la fiction de France 2. Passionné de navigation, il s’engage auprès des Écrivains de marine, association qu’il préside de 2007 à 2022, et défend une littérature tournée vers le large, l’aventure et l’imaginaire maritime.

Comme président d’honneur, il apportera, selon les organisateurs, une coloration marquée par l’humanisme, l’histoire et le lien entre littérature et mer. Il imaginera plusieurs temps forts pour explorer ces thématiques aux côtés des auteurs invités. Le programme complet de l’édition 2026 sera dévoilé prochainement.

Le festival met enfin en avant son ancrage local. Présenté comme la première manifestation littéraire en Pays de Loire, il figure parmi les rendez-vous littéraires les plus fréquentés de France, selon le communiqué. Terres de Montaigu insiste sur un territoire lecteur : 24,3 % de la population inscrite en bibliothèque, contre 16 % au niveau national. En amont, le Printemps du Livre se balade propose des rencontres en petit comité dans les bibliothèques et médiathèques du territoire.

Organisé par Terres de Montaigu, l’événement bénéficie du soutien du Conseil départemental de la Vendée, de la DRAC Pays de La Loire, du Crédit Mutuel Océan, de la Sofia et de l’entreprise Sodebo.

Crédits photo : yves Tennevin CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com