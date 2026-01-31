Mort de Marie Rouanet : la grande voix occitane s’éteint à 89 ans

Née à Béziers le 26 mai 1936, elle grandit dans un territoire qui irrigue ses livres, entre mémoire populaire, foi, rituels et paroles de cuisine. Longtemps professeure de lettres, elle élargit son champ à l’ethnographie du quotidien, puis à l’écriture sous toutes ses formes : poésie, récit, roman, chronique, documentaire.

Son nom circule aussi dans la chanson occitane des années 1970, période où s’affirme une génération qui remet la langue au centre, non comme folklore, mais comme outil de création et de débat. Cette fidélité à l’occitan traverse son œuvre : elle y cherche l’intime, y saisit le collectif, et laisse affleurer une question simple — comment vivre ici, aujourd’hui, sans perdre la phrase des anciens.

Son parcours s’ancre dans la vie publique locale. Mariée à l’écrivain occitan Yves Rouquette, elle partage aussi un compagnonnage intellectuel avec les poètes de la « nouvelle chanson » du Sud. Elle exerce des responsabilités culturelles à Béziers, puis garde un lien constant avec les acteurs associatifs et les lieux de transmission. Des médiathèques et salons du livre la reçoivent, parfois comme invitée, parfois comme boussole.

L’œuvre, elle, refuse la case unique. La marche lente des glaciers, Du côté des hommes, La Nègre ou Murmures pour Jean Hugo dessinent un même geste : regarder sans surplomb, raconter sans sucre, accorder à chaque voix sa densité. Des textes courts, d’autres plus amples, tous portés par une attention au détail qui sonne vrai.

En 2017, l’État la fait chevalier de l’Ordre national du Mérite, reconnaissance d’un travail mené loin des capitales, au plus près des gens.

Dans l’Aveyron, où elle s’éteint, les hommages insistent sur cette présence : une autrice prolifique, une passeuse, une figure de la culture occitane contemporaine. Reste une œuvre qui tient à la fois du carnet de terrain et de la littérature, du chant et du reportage, et qui garde le goût net des choses dites à hauteur d’homme.

