Crise du commerce en Espagne : la gentrification tue les librairies

Le cofondateur Alfonso Tordesillas décrit une ville qui s’est vidée de ses lecteurs réguliers. « Les habitants ont disparu et ont été remplacés par un autre type de visiteurs. » Le quartier change de fonction, les immeubles aussi.

Il raconte auprès de El Pais, presque cliniquement, l’appartement au-dessus de la librairie : « Il a été divisé en trois… pour pouvoir le louer par périodes. » Rester coûte plus cher. « Ils paient 50 % de plus qu’à leurs débuts. »

À Madrid, le constat dépasse un seul établissement. « Jusqu’ici, nous avons réussi à nous défendre. » Ailleurs, la même mécanique pousse des librairies à fermer ou à déménager, de Séville à Alicante. Le phénomène s’étend, lentement mais sûrement, à mesure que les centres-villes se convertissent en décors touristiques.

À Barcelone, l’onde frappe avec la même force. Sur la très passante rue Ferran, la librairie Sant Jordi se réinvente au milieu des boutiques de souvenirs, symptôme d’une « touristification » qui recompose les artères commerciales et renchérit chaque mètre carré. Les propriétaires, résumez un constat sans fard, « se désintéressent totalement du rôle social des commerces. »

Dans la chaîne du livre, l’effet domino apparaît rapidement. Quand le loyer explose, la surface de vente se réduit, les offices se resserrent, les rencontres s’espacent. La confédération CEGAL rappelle que, avec des marges étroites, « les librairies ne peuvent pas faire face aux hausses de loyers » et que la disparition d’un point de vente « crée un vide culturel » dans les quartiers.

Face à ce rouleau compresseur, certaines ripostes s’organisent. À Madrid, Traficantes de Sueños choisit l’option la plus radicale. « Autrement dit : acheter l’immeuble. » L’opération atteint « un million et demi d’euros », financés par la finance éthique Coop57, les travailleurs, et une communauté mobilisée à hauteur de « environ 150 000 euros ».

À LIRE - À Barcelone, la bibliothèque provinciale promise voilà 38 ans devient réalité

Le résultat change la donne. « Nous sommes désormais propriétaires. » Une sécurité acquise au prix d’un engagement long, avec une dette à rembourser « sur vingt ans ».

Autre voie explorée : la coopérative comme statut, la librairie comme tiers-lieu. À Barcelone, La Caníbal se définit comme « une coopérative de travail associé à but non lucratif », orientée vers une « transformation sociale » et l’ancrage d’un lieu hybride, à la fois librairie, espace de débat et fabrique culturelle.

Entre fermetures contraintes, déménagements et rachats collectifs, l’Espagne du livre intègre une règle brutale. L’adresse devient un actif stratégique. Les libraires ne façonnent pas la ville, mais ils en paient le succès — et, parfois, ils l’achètent pour continuer à y tenir boutique.

Crédits photo : Pexels CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com