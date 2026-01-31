Moins de 100 millions de livres vendus en 2025 : l'Italie tire le signal d’alarme

Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE, pose le diagnostic : « Nous bouclons une année difficile : pour la première fois depuis cinq ans, les exemplaires papier achetés repassent sous le seuil des 100 millions dans les canaux trade. » Il pointe la mécanique du budget des ménages : « La dépense des familles et la dépense en livres, hors périodes anormales, tendent à suivre les mêmes dynamiques. »

Puis il trace une perspective : « Il est donc raisonnable d’imaginer que, sur le moyen terme, la dépense en livres augmente de nouveau dans le sillage de la dépense générale des familles. »

Le recul touche tous les canaux, avec des écarts sensibles. L’AIE constate : « Sur douze mois, les librairies en ligne ont perdu 3,9 % des ventes en valeur, la grande distribution 4,2 %, les librairies physiques 0,7 %. » Au sein du « physique », les indépendants encaissent le choc le plus rude : « À volume, les librairies indépendantes perdent 8,5 % des achats, soit 1,3 million d’exemplaires. » L’effet se lit en magasin : moins d’achats d’impulsion, des paniers plus légers, des arbitrages plus fréquents.

En valeur, la baisse des achats d’imprimés atteint 2,1 % : 32,6 millions d’euros en moins, pour 1.483,9 millions d’euros au total. Le numérique amortit le choc, et l’AIE insiste sur cet effet tampon : « En 2025, les achats en numérique augmentent : les e-books progressent de 2,4 % à 87 millions d’euros, les audiolivres de 13,3 % à 34 millions d’euros d’achats (abonnements). »

Conclusion, imprimé et numérique confondus : « En incluant le numérique, le marché du livre de varia s’établit à 1.604,9 millions d’euros, en baisse de 1,6 % : les e-books et les audiolivres réduisent ainsi les pertes de 2025. »

Cipolletta mise sur un redressement par la demande et énumère les dispositifs annoncés : « Nous comptons sur un premier changement de direction en 2026, grâce aux mesures de soutien à la demande : fonds bibliothèques de 60 millions, Carta Cultura de 17 millions, puis, pour 2027, Bonus Valore Cultura pour tous les diplômés avant 19 ans, qui remplace la Carta Cultura et la Carta del Merito. »

L’Italie ne glisse pas seule. L’AIE relève une baisse diffuse en Europe : Allemagne (-4,9 %), Pays-Bas (-3 %), France et Royaume-Uni (-2,5 %), Irlande (-0,4 %). L’Espagne reste quasi stable (+0,2 %), le Portugal progresse (+7 %).

À l’intérieur du marché italien, la taille des maisons pèse : « Par rapport à un recul de 3 %, les groupes perdent 1,9 % ; les éditeurs hors groupes au-dessus de cinq millions de ventes baissent de 6 % ; les éditeurs jusqu’à un million de ventes reculent de 6,2 %. » Une exception ressort : les éditeurs dont les ventes se situent entre un et cinq millions d’euros progressent de 1,2 % en volumes, quand les autres segments reculent.

Les genres confirment la prudence des acheteurs : seuls les livres jeunesse gagnent 0,3 % en volumes. Le reste recule, notamment la saggistica specialistica (-10,6%) et la manualistica pratica (-6,8%). Le nombre de nouveautés augmente : 70.409 titres (hors scolaire et autopublication), +1,8 %.

Pourtant, leurs achats baissent de 3,7 %, davantage que le catalogue (-2,7 %). Un marché publie davantage, mais vend moins : la tension devient structurelle. Et les best-sellers accaparent les marché, comme le démontre le top 10 des meilleures ventes :

L’ultimo segreto, D. Brown, Rizzoli (septembre 2025)

Francesco. Il primo italiano, A. Cazzullo, HarperCollins (septembre 2025)

La catastrofica visita allo zoo, J. Dicker, La nave di Teseo (mars 2025)

Verrà l’alba, starai bene, G. Gotto, Mondadori (juin 2025)

Il cerchio dei giorni, K. Follett, Mondadori (septembre 2025)

Spera. L’autobiografia, Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Mondadori (janvier 2025)

La bugia dell’orchidea, D. Carrisi, Longanesi (novembre 2025)

L’anniversario, A. Bajani, Feltrinelli (janvier 2025)

Cesare. La conquista dell’eternità, A. Angela, Mondadori (novembre 2025)

La felicità nei giorni di pioggia, I. Clark, Libreria Pienogiorno (mars 2025)

L'étude complète est disponible en consultation et /ou téléchargement ci-dessous :

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com