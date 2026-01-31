Auteurs inconnus et faux traducteurs : la foire du livre de Bagdad s'embrase

Dans un post Facebook daté du 12 décembre, le journaliste explique, après « des analyses textuelles et bibliographiques », que plusieurs ouvrages promus par Dar Alca seraient « entièrement fictifs ». Il vise des titres « présentés aux lecteurs comme des “références fiables” » ou annoncés comme « des traductions d’ouvrages occidentaux rares ». L’accusation touche le nerf : si la promesse de la traduction se dérobe, c’est toute la chaîne de confiance qui craque.

La controverse enfle à la fin du salon, organisé qui prit fin le 13 décembre. Elle ne parle pas seulement d’intelligence artificielle, mais d’identités éditoriales. L’Orient Today résume l’atmosphère à propos de l’un des titres incriminés : « Le titre est à la fois provocateur et scandaleux. » Sur certaines couvertures circulant en ligne, un label « TIVOLI BOOKS – Bruxelles » intrigue.

Interrogé par The Amargi, Al-Taai raconte l’étincelle : il dit avoir posé « de manière amicale. » Des questions simples — auteur, traducteur, origine du label — puis avoir buté sur l’absence de traces vérifiables. Son critère, il le martèle, « la vérifiabilité ». Et de citer pour exemple précis : un livre attribué à « Reka Hegedüs » et traduit par « Dr. Majd Mas‘ad », deux personnes introuvables dans les catalogues internationaux. Mieux (ou pire) : impossible de mettre la main sur le texte en langue originale.

Le soupçon d’IA surgit alors, moins comme un gadget que comme un accélérateur de fabrication éditoriale. Al-Fanar Media relève des contenus qui « semblent avoir été largement créés par de l’IA générative. ». Et la question bascule : adaptation ? traduction ? Ou « fabrication pure et simple. » ?

Même les numéros ISBN, examinés par The Amargi, ne suffisent pas à dissiper le doute : « les chiffres vérifiés semblent mathématiquement valides. », mais les recherches en ligne ne révèlent aucune trace publique correspondante, et « le même ISBN apparaît sur deux titres différents. ».

Face à l’onde de choc, Dar Alca se retrouve au centre de la tempête. Al-Fanar rapporte que l’affaire a « ébranlé la Foire internationale du livre de Bagdad. » Le même article indique qu’Ali Bader, présenté comme fondateur, « a défendu la validité des livres », tout en reconnaissant que « des erreurs se sont produites » dans le processus.

À LIRE - Traductions automatisées : un modèle “indigne” chez Harlequin

De son côté, Dr. Fatima Badr « a reconnu l’usage d’outils d’IA dans la chaîne de production. », décrivant une sélection où les textes sont retenus lorsqu’ils paraissent « suffisamment humains dans une mesure raisonnable. ».

Reste l’enjeu collectif : normaliser, vérifier, sanctionner. Selon Al-Fanar, l’Association irakienne des éditeurs et libraires annonce le 20 décembre avoir révoqué l’adhésion de la maison et l’avoir exclue de ses activités pour trois ans.

Dans un pays où les foires servent de baromètre culturel, l’épisode agit comme un test grandeur nature : sans métadonnées robustes, sans traçabilité des traductions, le marché s’ouvre à des fantômes bien réels.

Crédits photo : PublicDomainPictures CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com