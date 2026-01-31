À Munich, la justice tranche : pourquoi l’IA ne peut plus ignorer les textes protégés

Le tribunal aura amplement détaillé le mécanisme mis en cause. Selon la juridiction, « les paroles auraient été mémorisées dans les modèles linguistiques des défenderesses ». À la demande des utilisateurs, elles auraient ensuite été « restituées sous forme de réponses (outputs), dans de larges proportions fidèles à l’original ».

La chambre retient dès lors une double atteinte au droit d’auteur : « À la fois en raison de la reproduction des textes au sein des modèles linguistiques », puis « du fait de leur restitution dans les réponses générées ».

L'agence Reuters résume le jugement d'une formule sans détour : OpenAI a « violé le droit d’auteur allemand ». L’agence situe l’enjeu au cœur du débat qui traverse aujourd’hui l’édition et la musique : « l'utilisation de paroles de chansons pour entraîner ses modèles de langage ». La défense d’OpenAI reposait sur une approche probabiliste : l’entreprise soutenait qu’elle « ne stockait ni ne copiait des données d’entraînement spécifiques ».

Le tribunal, lui, opère un rapprochement clair entre mémorisation algorithmique et reproduction juridique, faisant basculer la discussion vers la question des licences, de la traçabilité des corpus et de la rémunération des ayants droit.

La GEMA revendique une clarification de principe. Dans son communiqué, la société de gestion affirme qu’« OpenAI n’est pas une organisation de recherche bénéficiant d’un régime privilégié ». Elle balaie l’argument de l’exception de fouille de textes et de données : celle-ci « ne justifie en aucun cas le stockage et la restitution de paroles protégées ».

Le cœur du message est sans ambiguïté : « Le tribunal a confirmé qu’il en résulte une obligation de licence. » Pour la GEMA, la décision crée un précédent susceptible de structurer les négociations à venir.

Reuters précise que la présidente de la chambre, Elke Schwager, a ordonné le versement de dommages-intérêts, sans en divulguer le montant. Elle est citée pour une formule appelée à faire date : « Internet n’est pas un libre-service, et les créations humaines ne sont pas des modèles gratuits. » Une phrase qui résonne bien au-delà du cas allemand.

OpenAI a annoncé son intention de contester. L’entreprise déclare « ne pas être d’accord avec la décision et envisager les prochaines étapes », tout en cherchant à en limiter la portée : « Le jugement concerne un ensemble limité de paroles. »

Pour les éditeurs et les auteurs, le pivot est ailleurs. Si la reproduction se loge dans le modèle lui-même, la licence cesse d’être un choix stratégique pour devenir une condition d’accès au marché. La GEMA résume l’enjeu en une ligne : « Même les géants de la tech doivent acquérir des licences pour l’utilisation de la propriété intellectuelle. »

Crédits photo : Ri_Ya CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com