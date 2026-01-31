40.000 livres à la benne : comment une rénovation a vidé une bibliothèque de campus

La découverte survient au terme d’« une rénovation de la bibliothèque étalée sur deux ans, pour plus de 4 millions de dollars », engagée pour corriger « des problèmes d’infiltration d’eau anciens ». Les livres, retirés pendant le chantier, attendaient leur retour sur les étagères. L’humidité enfermée a fait le reste. Carreras-Hubbard résume, encore incrédule : « On peut supposer que cela a proliféré. » La conclusion est sans appel : « Nos livres sont devenus de la nourriture pour ces insectes », rapporte le Boston Globe.

Pour l’administration, le choc est immédiat. Christina Wynn, vice-présidente chargée de l’administration et des finances, raconte : « Évidemment, mon premier réflexe a été de chercher une solution. » Elle précise la nature de l’infestation : « Ce sont des créatures qui se nourrissent de la moisissure présente sur les livres. » Dans la bibliothèque encore vide, Richard Felver, doyen du learning commons, ne cache pas l’émotion : « C’était déchirant. »

Le bâtiment cumulait les fragilités. « Près de la moitié du bâtiment est située sous le niveau du sol. » Longtemps dépourvue de climatisation, la bibliothèque subissait une humidité chronique. Par précaution sanitaire, les ouvrages avaient été entreposés hors site, à Springfield. Le prestataire n’est plus en cause : « Qui n’existe plus aujourd’hui. » Mais le constat demeure : environ 40 000 livres sont irrécupérables.

Leur sort est déjà scellé. « Ils sont en train d’être réduits en pâte et recyclés. » Jason Dion, directeur des installations, pousse l’image jusqu’à l’absurde : « Leur prochaine vie pourrait être celle de serviettes en papier jetables. » Une fin brutale pour une collection patiemment constituée.

L’épisode rappelle des principes connus des professionnels : en cas de moisissures et d’insectes, la priorité reste « réduire l’humidité. » Les recommandations de conservation rappellent que « l’humidité relative doit rester comprise entre 35 et 55 %. » Faute de contrôle, les dégâts deviennent exponentiels.

Pour rebâtir, l’équipe lance un appel. Carreras-Hubbard écrit simplement : « Nous sommes des bibliothécaires avec énormément d’étagères vides. » La réponse dépasse le campus. Andrea Puccio observe l’élan : « Les bibliothèques occupent une place particulière dans le cœur des gens. » Des dons arrivent, « y compris Harvard et Brown. »

L’établissement annonce « 30.000 dollars supplémentaires cette année », avec un objectif de « 100.000 dollars » sur plusieurs exercices. La reconstruction s’opère sous contrainte académique. Certaines filières exigent des collections à jour, notamment la santé, où le collège enregistre « une augmentation de 60 % des effectifs du programme de soins infirmiers. »

Au-delà du remplacement, une réflexion s’impose. Felver l’assume : « Nous devons imaginer à quoi ressemble la bibliothèque de demain. » Car, au-delà de la perte matérielle, l’affaire soulève enfin une question structurelle : procédures de stockage, responsabilités contractuelles, couverture assurantielle.

Les risques identifiés de longue date — « les incendies et les dégâts des eaux » — figurent parmi ceux « parmi les risques les plus susceptibles de se produire. » À Pittsfield, ils ont pris la forme d’un ennemi minuscule, capable d’anéantir une collection entière.

