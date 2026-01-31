Îles interdites, abus cachés, génies toxiques : le monde raconté par les livres

L'actualité à la lumière des livres. Cette semaine encore, la Booksletter nous propose un tour du monde des plus dépaysants.

Un comptoir commercial au pays du Soleil levant

Dans la baie de Nagasaki, une île artificielle de 200 mètres de long a abrité pendant plus de deux siècles des commerçants hollandais, seuls Européens habilités à échanger des marchandises avec le Japon. Une historienne raconte la vie quotidienne de ces exilés reclus. Par Michel André

Deshima : Het dagelijks leven op de Nederlandse handelspost in Japan (« Dejima. La vie quotidienne au comptoir commercial néerlandais au Japon »), d’Anne Sey, Walburg Pers, 2025.

Durant plus de deux siècles, une petite île artificielle située dans la baie de Nagasaki a servi de point de contact unique entre le Japon et l’Occident. Nommée Dejima, elle avait été initialement bâtie en 1634 pour accueillir les marchands portugais qui commerçaient avec ce pays depuis le milieu du XVIe siècle. Sa construction avait été ordonnée par le shogun (chef militaire de l’empereur) Tokugawa Iemitsu, troisième représentant de la dynastie des Tokugawa qui dirigea le Japon jusqu’à la fin du XIXe siècle

. En les confinant en un lieu particulier, l’objectif était d’empêcher les Portugais de répandre le christianisme dans le pays. En 1639, à la suite de la révolte de la population d’une région christianisée, ils furent carrément chassés de l’archipel. Le gouvernement Tokugawa déplaça alors à Dejima les commerçants hollandais jusque-là cantonnés sur l’île d’Hirado, à 70 kilomètres au nord-ouest de Nagasaki. Lire l’article

Singes intelligents et chiens heureux en Israël

Keria lit'chiyatah shel ha-philosophia ha-datit (« Appel à une renaissance de la philosophie religieuse »), de Shalom Sadik, Ktav, Mendele, 2024.

Shalom Sadik a beau être un Juif pratiquant, ce professeur de pensée juive à l’université Bar-Ilan n’est pas très orthodoxe, observe le New-Yorkais Allan Arkush dans la Jewish Review of Books. Il ne croit pas à l’existence d’un Dieu surnaturel capable d’écouter les prières des individus, de réaliser des miracles et de faire des prophéties. Il propose d’adhérer à un autre concept de Dieu, hérité du penseur médiéval Moïse Maïmonide, son mentor.

Un Dieu plus à même de conforter l’observance d’un mode de vie traditionnel à l’époque moderne. Et capable d’attirer non seulement les dévots, mais les Juifs séculiers libéraux. Il renvoie en effet ces deux communautés dos à dos. Les premiers (les ultraorthodoxes) adhèrent à des croyances déplorables, résume Arkush, tandis que les seconds mènent une vie déplorable. Lire l’article

Les six femmes d’un ogre

Hidden Portraits : Six Women Who Shaped Picasso's Life (« Portraits cachés. Six femmes qui ont marqué la vie de Picasso »), de Sue Roe, W. W. Norton & Company, 2025.

Picasso, alias le Minotaure, est mal vu des féministes, c’est le moins qu’on puisse dire. À en croire des parutions récentes, c’était un prédateur sexuel, misogyne, ultra possessif, dominateur et toxique, etc. La réalité est bien sûr plus complexe. Picasso est en effet resté longuement et profondément attaché à six femmes, vivant maritalement avec elles (4) voire les épousant (2).

En très gros, pour une vie amoureuse s’étalant sur 70 ans, avec un démarrage précoce dans les bordels espagnols, il aura eu à peu près une « cohabitante » par décennie' une femme « dont la vie était étroitement entremêlée à la sienne », comme le précise Sue Roe qui consacre une mini-biographie à chacune des six, qui se sont succédé dans un ordre presque parfait, du moins en apparence : Fernande Olivier (de 1904 à 1912), Olga Khokhlova (de 1917 à 1935), Marie-Thérèse Walter (de 1927 à 1937), Dora Maar (de 1937 à 1943), Françoise Gilot (de 1943 à 1953) et Jacqueline Roque (de 1953 à 1973). Lire l’article

En Bolivie, un jésuite prédateur sexuel bien protégé

Padre Pica : Cartografía de un abusador en la Iglesia (« Père Pica. Cartographie d’un agresseur au sein de l’Église »), de Julio Núñez Montaña, Debate, 2025.

Dei non hominum est episcopos iudicare (« C’est à Dieu, et non aux hommes, de juger les évêques »), affirme une inscription sur une fresque de Raphaël au Vatican. Le journaliste espagnol Julio Núñez Montaña pense différemment. Il relate ici son enquête sur le cas d’Alfonso Pedrajas, surnommé « Padre Pica », un jésuite espagnol qui a abusé sexuellement de près d’une centaine d’enfants dans un internat de Bolivie.

Ce dont attestent ses Mémoires retrouvés après sa mort en 2009 par son neveu dans un grenier à Madrid. Ils confirment ses crimes et surtout révèlent la complicité de la hiérarchie ecclésiastique pour les étouffer. Après avoir analysé de près les quelque 300 pages de ce document exceptionnel, Núñez Montaña a rencontré certaines des victimes et des proches du prêtre, qui en 2000 avait avoué son homosexualité et présenté publiquement son compagnon. Lire l’article

L’inquiétant privilège accordé aux fausses valeurs

Anointed: The Extraordinary Effects of Social Status in a Winner-Take-Most World(« Adoubé. Les effets extraordinaires du statut social dans un monde où le gagnant rafle la mise »), de Toby Stuart, Simon & Schuster, 2025.

Le dogecoin est une cryptomonnaie lancée par plaisanterie par des petits malins pour se moquer de la vogue des cryptomonnaies ; ayant bénéficié de tweets de célébrités, sa valorisation a atteint des dizaines de milliards. Le dogecoin est un objet, mais la remarque vaut pour les personnes : leur valeur tient souvent plus à leur aura qu’à des qualités réelles.

Comme le dit le Wall Street Journal à propos de ce livre éclairant, « pour beaucoup de patients, le pedigree affiché sur la plaque du médecin l’emporte sur son efficacité ». Professeur dans une business school de Californie, Toby Stuart creuse sous divers angles ce sujet vieux comme le monde et juge que l’explosion des moyens de communication en modifie sérieusement l’importance. Lire l’article

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur leur projet, rendez-vous sur notre page HelloAsso.

Illustration : L'île de Deshima dans la baie de Nagasaki avec les navires Vasco da Gama et Johanna, vers 1825, par Keiga Kawahara

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com