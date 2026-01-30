Richard Marlet, Ancien du 36 Quai des Orfèvres, dénonce deux livres publiés sous son nom

Me Patrick Ramaël, avocat de Richard Marlet, attirait ce 30 janvier l’attention de la presse dans un communiqué. Il découvrait en effet « l’annonce de la parution, aux Éditions ESKA et MA Édition, sous sa signature, de deux livres, avec un coauteur le Docteur Bernard Marc ».

Les essais, dont la commercialisation doit s’opérer les 19 février et 12 mars portent tout à la fois sur la disparition d’Émile et le cas de Grégory. « Mon client est totalement étranger à ces ouvrages dont il n’a pas écrit une seule ligne. Il m’a chargé de mettre en œuvre toutes les voies de droit pour faire cesser cette situation et obtenir réparation de son préjudice », indique l’avocat.

Et d’ajouter : « Jamais il n’aurait écrit des livres sur des affaires judiciaires en cours concernant des enfants. Il est choqué que sa notoriété soit utilisée par un éditeur à des fins mercantiles au mépris des familles des victimes. »

Ancien haut responsable de la police française, spécialiste de la criminalistique, devenu auteur et enseignant, Richard Marlet a dirigé le service de l’identité judiciaire du 36 quai des Orfèvres à Paris entre 1995 et 2005. Il est aujourd’hui commissaire général honoraire de la police nationale.

Il aura occupé divers postes de commissaire, notamment comme chef de services de police judiciaire à Paris, et a participé à la modernisation des méthodes de police technique et scientifique. Sa bibliographie compte plusieurs livres consacrés à la police scientifique, aux chiens policiers et à l’identification des victimes.

Une erreur de proejt

Joint par téléphone, Serge Kebabtchieff, PDG des Éditions MA-ESKA nous assure qu’il pensait avoir « un contrat qui avait été approuvé et signé ». Dans un communiqué officiel, la maison confirme que « ces deux titres ont été annoncés par erreur dans nos bases de diffusion, avec des auteurs mentionnés à tort : Monsieur le Docteur Bernard Marc et Monsieur Richard Marlet. Il s’agit d’une erreur matérielle. Ces ouvrages n’ont pas fait l’objet ni d’une rédaction, ni d’une impression, ni d’une diffusion sur aucun support ».

Et le PDG des Éditions ESKA de confirmer qu'aucun des titres attribué à Bernard Marc et Richard Marlet ne sera commercialisé. Ainsi, « l’ensemble des préannonces et notices correspondantes est en cours de suppression auprès des plateformes professionnelles et commerciales concernées, notamment la SODIS, Dilicom ainsi que les distributeurs partenaires ».

Les Éditions MA-ESKA/Éditions ESKA présentent « leurs excuses à Monsieur Bernard Marc et à Monsieur Richard Marlet pour cette annonce erronée, ainsi qu’à l’ensemble des professionnels du livre pour toute confusion occasionnée ». ActuaLitté n’a pas pu joindre la Sodis ni le CED (distribution-diffusion propriété du groupe Madrigall) pour obtenir plus amples précisions.

Pour autant, aucun des deux titres n’est à cette heure annulé ni retiré de la vente, comme on le constatera tant sur les librairies en ligne que dans les bases de données. Tous deux restent ainsi disponibles en précommandes sur les différentes plateformes de vente. L’éditeur nous promet pourtant qu’aucune « impression n’a été faite et rien n’a été imprimé ».

Auprès de ActuaLitté, il reporte d'ailleurs la responsabilité sur le Dr Bernard Marc, coauteur, qui aurait présenté le projet sans avoir les autorisations ni aucun contrat. Ce dernier n’a pas pu être joint pour apporter sa vision de la situation.

Une fausse paternité, en regard du Code de la Propriété intellectuelle, n’est pas courante, mais l’attribution d’une œuvre à un tiers totalement étranger au document impliquerait a minima le retrait de vente, et se concrétiserait par des dommages et intérêts pour le préjudice. Or, une action en contrefaçon ne serait pas à exclure dans le cas présent.

Crédits photo : Richard Marlet

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com