Pierre Bordage, “une histoire profondément humaine

Il y a des romans qui donnent le sentiment d’ouvrir un espace plus vaste que leur simple intrigue. L’Arche de Mère, de Pierre Bordage, décédé ce 26 décembre, appartient à cette catégorie. Derrière l’ampleur du récit et les codes assumés du space opera, le livre déploie une histoire profondément humaine, attentive aux émotions, aux croyances et aux responsabilités collectives.

C’est ce que raconte Julien, libraire à La Dimension Fantastique, dans une conversation où la lecture se mêle à la pratique quotidienne du conseil en librairie.

Un entretien à découvrir dans le podcast de notre dernière émission, Paroles de libraires :

Dès les premiers mots, le cadre est posé. L’Arche de Mère s’inscrit dans une tradition bien identifiable, celle du grand récit de science-fiction, tout en s’en détachant par son attention constante à l’intime. « Un grand récit de science-fiction, un space opera, mais aussi une histoire profondément humaine », résume Julien. L’intrigue démarre sur une relation amoureuse, celle d’un jeune couple confronté à une situation extrême : la maladie incurable de l’un, la guerre imminente, et l’irruption d’une menace non humaine.

Ce point de départ, très incarné, conditionne toute la lecture. « On commence avec un space opera qui va nous narrer l’aventure d’un jeune couple éperdument amoureux », explique le libraire. L’un devient soldat, l’autre lutte contre la maladie, tandis qu’une invasion se profile. Le spectaculaire est là, mais jamais isolé. Il sert de toile de fond à une histoire de choix, de fidélité et de survie.

Ce qui marque Julien en tant que lecteur, ce n’est pas tant l’univers que l’émotion. « C’est avant tout la dimension émotionnelle personnelle », confie-t-il. Retrouver l’écriture de Pierre Bordage, c’est aussi retrouver un certain plaisir du space opera, moins fréquent aujourd’hui : un récit ample, traversé par des enjeux collectifs, mais toujours ancré dans les trajectoires individuelles.

Les personnages jouent un rôle central dans cette impression. Yhué et Sohann s’imposent immédiatement. « Tout de suite on se retrouve touché par cette relation », souligne Julien. Leur histoire est décrite comme « assez pure et touchante », un attachement immédiat qui entraîne le lecteur dans le récit et l’incite à poursuivre l’aventure à leurs côtés.

Progressivement, L’Arche de Mère élargit son champ. L’Arche elle-même, tout comme la figure de Mère, prennent une place déterminante. Julien parle de « personnages à part entière ». L’Arche évoque alors « un petit peu une arche de Noé », capable de recueillir des milliers d’humains pour les mener vers un avenir incertain, mais porteur d’espoir. Ce dispositif crée un mystère constant et une tension qui se maintient jusqu’au terme du roman.

Malgré cette ampleur, le récit reste étonnamment intime. « Un récit parfois presque spirituel », note Julien. Cette dimension n’est pas un simple ajout : elle traverse l’ensemble du texte et s’inscrit dans une continuité de l’œuvre de Pierre Bordage. « Il a souvent mis du spirituel et de l’intime dans ses romans », rappelle le libraire, y voyant une des singularités majeures de l’auteur.

La structure chorale du roman participe de cet équilibre. Les points de vue alternent, créant un rythme dynamique, tout en laissant place à la réflexion. « Parfois il faut prendre son temps pour bien envisager les aspects spirituels et humanistes », précise Julien. Une lecture qui invite autant à avancer qu’à s’arrêter, à laisser infuser.

En librairie, cette richesse soulève une question concrète : à qui s’adresse L’Arche de Mère ? La réponse est ouverte. Le roman peut séduire les amateurs de science-fiction et de space opera, mais aussi des lecteurs moins familiers du genre. Julien insiste sur ce point : « C’est une bonne porte d’entrée ».

Les thématiques abordées résonnent fortement : colonisation, xénophobie, tolérance, découverte de l’autre. Mais au centre demeure l’amour. « La thématique de l’amour est un des gros points centraux de cette œuvre », affirme Julien. Un amour qui irrigue le récit et lui donne sa cohérence, bien au-delà des conventions du genre.

Mais cet enthousiasme ne pouvait qu'être un peu refroidi une note plus grave. Pierre Bordage « nous a quittés il y a peu de temps ». D’où l’importance de lire ou relire son œuvre. L’Arche de Mère apparaît alors comme une synthèse : un roman qui montre « à quel point la science-fiction peut être à la fois spectaculaire et profondément humaine », et qui rappelle que le genre, loin de l’évasion pure, reste un outil puissant pour interroger notre rapport au monde.

