Trois rendez-vous pour Territoires du livre, dans la région Grand Est

Projet culturel à forte dimension sociale, Territoires du livre repose sur l'organisation d'ateliers de médiation en faveur du développement de la lecture, co-construits collectivement par les bibliothèques départementales, les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), les librairies et les médiathèques. En Grand Est, Interbibly coordonne et gère le dispositif. Cette année, trois cycles d'ateliers de pratique artistique avec une artiste sont prévus dans trois départements.

La pouponnière départementale de Laxou bénéficiera pour la deuxième fois de ce dispositif en recevant du 2 au 7 février 2026 l’illustratrice jeunesse Karine Maincent. Cette dernière souhaite « donner le goût de la lecture et des images aux plus petits et les sensibiliser au vivant qui nous entoure ».

Le potager sera ainsi le fil rouge des activités proposées : lectures, explorations sensorielles à travers des ateliers artistiques et culinaires, une visite les 10 et 11 juin de la ferme maraîchère et animalière « d’une Pierre Deux Courges » à Rogéville. Une journée de restitution viendra clore ce premier cycle de Territoires du livre en région.

Le deuxième volet de Territoires du livre en Grand Est se déroulera au Seisaam (Services et établissements publics d’inclusion et d’accompagnement Argonne Meuse) de Clermont-en-Argonne.

L’autrice illustratrice strasbourgeoise Jennifer Yerkes y interviendra du 20 au 25 avril 2026 auprès d’une vingtaine d’enfants. Ces ateliers seront l'occasion pour les participants de découvrir et d'appréhender le livre à travers l’illustration et le design graphique. Une opération de médiation culturelle et artistique menée en partenariat avec la bibliothèque des Islettes et la médiathèque départementale de la Meuse.

Dans l’idée de faire rayonner le plus largement possible ce dispositif, une troisième session de Territoires du livre est prévue dans un département tiers de la région durant le second semestre 2026.

