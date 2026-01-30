Detroit Roma, d'Elene Usdin et Boni, Prix BD France Télévisions Villa Médicis

Les membres du jury, composés de lectrices et de lecteurs, réunis ce 30 janvier au siège de France Télévisions, ont désigné Detroit Roma comme titre lauréat de l'édition inaugurale du Prix BD France Télévisions Villa Médicis.

Détroit 2015. À bord d'une vieille Ford Galaxy, deux jeunes filles traversent une Amérique en déclin, du Nord au Sud. Fuyant Détroit, leur ville natale, elles roulent jusqu'à Rome, en Géorgie, pâle copie de la cité antique. Un road-trip aussi mystérieux qu'imprégné de sens. Pour Becki, il s'agit de remonter la route des esclaves, ses ancêtres. Pour Summer, de rendre hommage aux racines italiennes de sa mère, Gloria. Sur la route, Becki gratte dans ses carnets de dessins déjà noircis par leur histoire, leurs drames quotidiens et leur amitié chaotique. Au fil des croquis, des kilomètres avalés et des confidences, les deux amies délieront les secrets de famille qui ont noué leur destin, bien avant leur naissance. – Le résumé de l'éditeur pour Detroit Roma

Organisé par France Télévisions en soutien au 9e art, aux auteurs et autrices, aux éditeurs, aux libraires, aux passionnés ou initiés de BD, ce prix s’inscrit dans un contexte particulier marqué par l’annulation du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

L'académie de France à Rome - Villa Médicis s'associe au groupe public pour accompagner le rayonnement d'une œuvre et de son créateur en offrant au lauréat un mois de résidence au sein de la prestigieuse Villa Médicis.

Augustin Trapenard, président du jury (à gauche) avec les jurés de sélection (Noemie Roussel, Raphal Yem, Anne-Marie Revol, Francis Forget) et les 11 lecteurs (crédits France Télévisions)

8 titres étaient en compétition, et Detroit Roma, d'Elene Usdin et Boni, s'est détaché du peloton. Le jury de lecteurs a exprimé son enthousiasme « pour ce road trip intime, cette claque visuelle ». Les 11 lecteurs et lectrices membres du jury étaient Agathe Charbonnel, Mario Ghabali, Sébastien Graftiaux, Julien Guichard, Mélanie Hocante, Céline Lafond, Aliona Legrand, Achille Marchet, Maïlis Thiercelin, Marie-Emilie Vanmarcke-Chlebna et Jacky Vuillermoz.

« Ce Prix BD France Télévisions Villa Médicis me tient particulièrement à cœur car il s’agit d’un prix de lecteurs, dont les débats ont été exigeants et passionnés. Comme pour tous nos prix littéraires France Télévisions. Detroit Roma bénéficiera de nombreux relais sur nos antennes et la fera ainsi connaitre au public le plus large. Elene Usdin et Boni seront accueillis durant un mois à La Villa Médicis pour poursuivre, dans cet écrin, leur travail de création », a souligné Augustin Trapenard, président du jury.

Detroit Roma et ses auteurs bénéficieront d'une large visibilité sur les antennes et réseaux sociaux de France Télévisions, avec une annonce dans le 13h de ce 30 janvier et une première invitation en plateau par Anne-Marie Revol sur franceinfo TV lundi 2 février dans le 23h.

