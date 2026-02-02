Detroit Roma : une longue route éblouissante

Elles sont très différentes, mais elles vibrent d’une énergie similaire, qui n’a rien à voir avec un projet en commun, plutôt avec un rejet partagé, celui d’un monde qui les a déjà largement malmenées. Et leur voyage — auquel nous convient Elene Sudin et Boni — est d’une beauté totale. Comme ce livre magnifique, publié avec grand soin par les éditions Sarbacane.

Depuis que Trump a repris en main les manettes des États-Unis, on ne parle plus que de lui, de ses décisions erratiques sur les droits de douane, des exactions commises par la police aux frontières à travers tout le pays, et pendant ce temps plus rien ne semble filtrer sur la vie quotidienne des habitants du pays. Elene Usdin et Boni, eux, nous plongent dans cette réalité que ne montrent ni les reportages télé ni les scénarios hollywoodiens.

Cet épais ouvrage, qui ressemble plus à un beau-livre à exposer sur une table basse qu’à un traditionnel album de BD, raconte une errance en voiture, un road trip à l’américaine, entre Detroit et Rome, au cours de laquelle les deux héroïnes détricotent peu à peu le passé et se délestent de bien des poids qui pèsent sur leurs épaules.

Fragments, illuminations, allers et retours

D'emblée, ce qui frappe dans ce livre majeur, c'est l'audace visuelle : en feuilletant les 352 pages au hasard, on découvre une succession de styles graphiques. L'histoire s'ouvre sur des pages au bic qui rendraient jalouse Emil Ferris en personne, on passe plus loin à du lavis presque monochromes, à des croquis à l'encre d'une simplicité désarmante, quand ce ne sont pas des compositions géométriques, des hachures qui rappellent les cartes à gratter, ou encore des explosions de couleur à la gouache. On en prend, littéralement, plein la vue.

Et à mesure que la lecture avance, on trouve petit à petit des repères dans ces scènes successives où se superposent la ville de Détroit à l'abandon, des images de cinéma projetées en noir et blanc, des récits de fuite, de casse, de défonce, d'anorexie... Un chaos ? Pas vraiment, plutôt un puzzle habile, qui exige des lecteurs curiosité et patience pour remonter le fil d'une histoire où tout s'emmêle au début, puis se débobine par la suite comme un ruban de bitume ponctué par des panneaux routiers.

Quoi de mieux qu'une histoire déstructurée et déconstruite pour dresser le portrait de Detroit, cette ville dont le déclin industriel a provoqué l'explosion, puis la lente renaissance ? Quoi de mieux qu'une succession de fragments et d'allers-retours entre passé et présent pour recomposer les vies mal foutues de deux héroïnes en quête de repères.

Attachez vos ceintures

Si le récit descend lentement du Nord vers le sud des États-Unis, de Detroit en ruines à Rome en Géorgie, il remonte aussi peu à peu aux racines respectives des deux amies, l’une ayant des origines italiennes, l’autre descendant d’une lignée d’esclaves. Et pourtant, l’histoire ne se contente pas de creuser des questions intimes ou familiales.

Au contraire, elle charrie avec force, notamment grâce à ses visuels sans cesse renouvelés, tout l’imaginaire de l’Amérique abandonnée, marginale à nos yeux, mais probablement majoritaire en bien des endroits, qui vit et survit tant bien que mal, à mille miles du rêve américain, du glamour hollywoodien et des gratte-ciel scintillants.

On ne sort pas indemne de ce voyage flamboyant et atterrant à la fois. On garde sur la rétine des images de stations-service pourraves, de dîners mal famés, de motels miteux et d’habitants aux dents tordues. La mémoire conserve, comme autant des spectres qui la hantent, des silhouettes de diva sur le déclin, de bouteilles d’alcool presque vide, de violence sourde et de rêves qui s’effilochent avant de se concrétiser.

C’est beau, c’est effrayant, et ça mérite largement la lecture lente et apaisée de ces doubles pages au format horizontal, où l’on se laisse emporter, entraîner, pour mieux se perdre dans les friches d’un continent lointain et fascinant.

Par Nicolas Ancion

