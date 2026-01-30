Florent Oiseau, premier lauréat du Prix littéraire Robert de Sorbon

« [P]arce qu’elle croit que la fiction a le pouvoir de projeter nos consciences dans l’avenir, et que la nouvelle configuration du monde nous presse de faire entendre de grandes voix littéraires européennes », la Fondation Robert de Sorbon a créé, en 2026, son prix littéraire.

11 écrivains étaient en lice pour ce prix doté de 10.000 €, qui récompense un romancier européen, de langue française ou traduit en français, pas suffisamment reconnu, dont le livre paraissait à la rentrée littéraire de janvier 2026.

Florent Oiseau est donc le lauréat de cette édition inaugurale. Il a reçu la récompense à la Maison de la Poésie, le jeudi 29 janvier 2026, après une lecture par Éric Ruf d’extraits des cinq romans finalistes.

« C'est la nuit et le dehors qui m'ont fait ça, ils m'ont attrapé et ne m'ont pas rendu ». Alcoolique débonnaire, le narrateur a pour philosophie l'absence d'ambition. Fraîchement licencié, il vit de petits trafics, passe ses journées à arpenter le Paris populaire, du cimetière de Charonne à la porte de Bagnolet, et ses soirées dans les bars. Sa gloire, ce sont les deux femmes qu'il aime : son épouse, Almeria, et leur fille, l'espiègle Lune, dix ans. Mais elles s'inquiètent de ses excès, qui ressemblent à un lent suicide. Jusqu'au jour où il est choisi pour jouer une fée dans le spectacle de fin d'année de l'école : l'occasion de trouver, enfin, le rôle de sa vie ? ... Hommage à la nuit, à l'ivresse et aux rencontres de hasard, Ma gloire interroge nos loyautés et la place que nous occupons dans le monde. De sa plume poétique et fantasque, Florent Oiseau poursuit son exploration fraternelle des gens de l'ombre, et signe un roman poignant sur les histoires que nous nous racontons tous pour survivre. – Le résumé de l'éditeur pour Ma gloire

Le jury de cette première édition était présidé par Cécile Ladjali et réunissait Pascal Dusapin, Isabelle Giordano, Carole Martinez, Dieudonné Niangouna, Makenzy Orcel, Véronique Ovaldé, Léonor de Récondo, Thomas B. Reverdy et Heinz Wismann.

Le lauréat accompagnera la fondation pendant un an, en participant notamment à trois rendez-vous culturels organisés par celle-ci.

