Chypre, “l’île d’Aphrodite”, mise à l'honneur par la BnF

Dans le cadre d’une collaboration scientifique avec la Fondation culturelle de la Banque de Chypre, la Bibliothèque nationale de France met à l’honneur l’île d’Aphrodite en réunissant des œuvres majeures de ses collections, qui témoignent du riche passé de Chypre et du regard porté sur celle-ci par les Français depuis le XVIIe siècle.

Des icônes exceptionnellement prêtées par la Fondation culturelle de la Banque de Chypre et par l’église de la Vierge Phanéroméni de Nicosie, soulignent l’importance de la tradition orthodoxe dans l’histoire de l’île.

L'événement invite à redécouvrir l’histoire et la richesse des héritages multiples qui ont façonné l’identité de Chypre. Carrefour des civilisations méditerranéennes, l’île se distingue dès l’Antiquité par une culture forgée par les influences croisées du monde grec et de l’Orient.

Associée au mythe d’Aphrodite, Chypre est définitivement intégrée à l’espace hellénistique après Alexandre le Grand et connaît une christianisation précoce, marquée par l’autocéphalie de son Église reconnue en 431.

À partir du Xe siècle, durant la période byzantine, elle constitue un foyer actif du monachisme orthodoxe avant de passer, à la suite de la Troisième croisade, sous le contrôle de la dynastie des Lusignan, qui marque durablement son paysage architectural. Vénitienne de 1489 à 1571, puis ottomane, Chypre occupe à l’époque moderne une position importante dans les relations commerciales entre la France et le Levant.

À LIRE - En 2026, le musée Guimet consacre une année entière à la Corée

Aux XVIIIe et XIXe siècles, voyageurs, artistes et historiens redécouvrent son patrimoine, tandis que la figure de Catherine Cornaro, dernière reine de Chypre, inspire l’opéra romantique La Reine de Chypre de Fromental Halévy, créé à Paris en 1841.

Une collection exceptionnelle

Le département des Manuscrits conserve la plus grande collection de manuscrits chypriotes au monde : plus de 300 documents, dont beaucoup issus des collections du chancelier Séguier et de Jean-Baptiste Colbert.

Outre la célèbre tablette d’Idalion (la plus longue inscription connue en caractères syllabiques chypriotes), plus de 140 objets archéologiques (statuettes de pierre, céramiques, bijoux, armes ou sceaux…), ainsi qu’un très grand nombre de monnaies antiques et médiévales originaires de Chypre appartiennent aux collections du département des Monnaies, médailles et antiques.

Au département des Cartes et plans, plusieurs cartes manuscrites de la fin du Moyen Âge à la Renaissance permettent d’apprécier l’évolution de la connaissance de la géographie de Chypre en Europe occidentale. Enfin, quelques rares vues de l’île datant du XIXe siècle et des gravures de l’époque moderne sont conservées au département des Estampes et de la photographie.

Le commissariat de l'exposition est assuré par Christian Förstel et Maximilien Girard, du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, aux côtés des Dr Yiannis Toumazis et Dr Christodoulos Hadjichristodoulou, de la Fondation culturelle de la Banque de Chypre.

Photographie : Abraham Bosse, La Gallerie des femmes fortes, une dame de Chypre met le feu aux galères des Turcs, 1662 (détail, BnF, Estampes et photographie)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com