États-Unis : des libraires en grève contre les exactions de l'ICE

« No work, no school, no shopping » (« Pas de travail, pas d'école, pas de dépenses ») : tel est le mot d'ordre lancé à l'occasion de ce vendredi 30 janvier aux États-Unis, journée de grève générale. Le mouvement proteste contre la politique mise en place par Donald Trump depuis le début de son deuxième mandat.

Sont plus directement visées les opérations de l'ICE, la police américaine de l'immigration, instrumentalisée depuis plusieurs mois par le président et son administration à des fins politiques. De très médiatiques raids, impliquant des centaines d'agents, sont ainsi déclenchés dans différentes villes des États-Unis, dirigées par des maires démocrates.

Les objectifs sont clairs : d'une part, communiquer sur des arrestations de masse, quitte à stigmatiser des communautés entières, d'autre part, affirmer que Trump redresse des territoires laissés à l'abandon par ses adversaires politiques.

Ces interventions de la police, qui dérogent régulièrement au droit américain, laissent des marques durables : des citoyens et citoyennes sont blessés, parfois même tués — à l'instar de Renee Nicole Good et Alex Pretti —, tandis que d'autres vivent dans la peur.

À Minneapolis, où des agents de l'ICE ont donc abattu deux citoyens américains en pleine rue, la mobilisation est, sans surprise, assez forte. Suffisamment pour que Tom Homan, conseiller à l'immigration de Donald Trump, annonce une réduction des déploiements au cours des prochaines semaines. « Nous allons nous assurer de mener des opérations de contrôle ciblées et je le répète : nous ne renonçons en aucun cas à notre mission. Nous la menons simplement de manière plus intelligente », a-t-il précisé, selon l'AFP, alors que 3000 agents fédéraux quadrillent la ville.

Diffuser la lumière

Les libraires du Minnesota s'étaient organisés, avec les citoyennes et citoyens, pour répondre aux brutales opérations de police. Distribution de sifflets — pour avertir de la présence d'agents de l'ICE —, ouverture des locaux à des manifestants ou aux personnes cherchant un abri, réalisation de vitrines sur les violences policières et l'autoritarisme...

Plusieurs commerces du livre de l'État ont également participé à une précédente grève, le 23 janvier dernier, en n'enregistrant pas d'achat ce jour-là — tout en conservant leur commerce ouvert, parfois, pour en faire un refuge. D'autres ont reversé une partie ou la totalité des bénéfices de la journée à des organisations caritatives.

La journée du 30 janvier est elle aussi marquée par la mobilisation des libraires, que l'Association des libraires américains a encouragée dans un courrier, signé par sa présidente, Allison Hill. Elle y liste d'abord les multiples actions de solidarité et d'information mises en place par les professionnels de Minneapolis : « Merci de nous rappeler à tous combien nous sommes forts, même quand nous avons l'impression d'être impuissants. »

En rappelant les ressources disponibles et la nécessité de faire entendre sa voix, auprès des représentants au Congrès comme auprès des clients, elle exhorte les libraires à « diffuser la lumière, encore et toujours ».

Greg Ketter, libraire devenu symbole

Le 25 janvier dernier, au lendemain de la mort d'Alex Pretti, le média MS NOW diffuse sur le réseau social TikTok une vidéo montrant un homme « âgé de 70 ans, qui interpelle des agents fédéraux après les coups de feu mortels ».

« Ils l'ont tué, purement et simplement », commente-t-il, se disant « en colère » au milieu de nuages de gaz lacrymogène. Quelques minutes plus tard, une autre photographie, prise par Theia Chatelle, montre le même homme traverser d'épaisses volutes de fumée.

Il s'agit de Greg Ketter, propriétaire de la librairie DreamHaven Books and Comics, située à Minneapolis. En début d'année, interrogé par Publishers Weekly, il s'inquiétait des conséquences de la vague de froid et de la présence de l'ICE dans la ville pour les ventes de son commerce. Depuis la mise en avant de sa colère et de son engagement contre les violences policières, les commandes ne désemplissent pas...

« Nous essayons de suivre la cadence », explique Ketter à PW. Sur eBay, Abebooks ou directement sur le site de la librairie, les ventes ont été multipliées, pour autant de manifestations de soutien à Greg Ketter. Le même phénomène a touché la librairie Comma, également située à Minneapolis et très engagée contre les violences policières.

Pour d'autres achats militants, il est possible de se tourner vers l'initiative Publishing for Minnesota, mise en place par des auteurs, illustrateurs, éditeurs ou encore agents de l'industrie américaine du livre. Sur la plateforme de vente aux enchères 32Auctions, ils proposent des ouvrages dédicacés, des services de relecture, des entretiens en ligne ou des dessins. Tous les fonds récoltés seront versés à des organisations caritatives du Minnesota. Pour l'instant, près de 150.000 $ ont été réunis.

Photographie : Manifestation contre l'ICE et le président républicain Donald Trump, à Minneapolis (Minnesota), le 23 janvier 2026 (Fibonacci Blue, CC BY 4.0)

