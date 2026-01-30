Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine en suit une autre, avec un Pierre Lemaitre manifestement seul en mesure de contrer la vague McFadden. Les Belles promesses n’engagent peut-être pas que ceux qui y croient : avec 33.129 exemplaires de mieux, le romancier conserve la tête des meilleures ventes de la semaine 3 (12-18 janvier).
Le 30/01/2026 à 10:23

Publié le :
30/01/2026 à 10:23
0
Commentaires
4
Partages
Soyons réalistes, une certaine lassitude s’installe chez le journaliste littéraire qui, d’une semaine à l’autre, voit s’afficher le nom de Freidda McFadden (et de sa traductrice, Karine Forestier). Par ordre d’apparition côté poche (J’ai lu) : La Femme de ménage, qui écoule 29.134 tomes de mieux, puis le volume 2, Les Secrets de la femme de ménage, avec 24.942 exemplaires.
La Femme de ménage voit tout suit de près avec 24.808 acheteurs et La Femme de ménage se marie (cette fois en grand format, City) qui invite 15.561 personnes à la noce. Enfin, car il faut bien accompagner ce beau monde, La Psy passe 15.155 ouvrages en caisse.
Il faut donc attendre la 7e place pour voir Fauves de Melissa Da Costa qui surgit : 15.113 lectrices et lecteurs adhèrent. Derrière elle se place Delphine de Vigan : Je suis Romane Monnier passe les 10.310 ventes pour son entrée dans le classement.
En 9e position, Lisa Gardner (trad. Cécile Déniard), impose Dernière soirée avec 9000 ventes. Et l’Asterix en Lusitanie de Fabcaro et Didier Conrad poursuit sa chute : 8915 tomes de mieux — on a dépassé 1,581 million d’exemplaires…
Côté données, ce sont 39 ouvrages qui arrivent dans le top 200 des meilleures ventes, tous segments éditoriaux confondus. On l’a dit, Delphine de Vigan réalise la performance en faisant la meilleure arrivée.
Notons par ailleurs que La femme de ménage conserve sa place de numéro 2 depuis 120 semaines, après avoir occupé la première durant ce qui ressemble à des années. Le gadin de la semaine, c’est Yûto Sano qui s’en relèvera, malgré tout : Gokurakugai tome 5 (trad. Yûto Sano) perd 103 places. Ouch, tout de même…
Sur cette semaine 3, en regard de la même période sur 2025 un peu, le marché se recule perdant 2 % en volume, avec 4,625 millions d’exemplaires. En valeur, le repli est de 1 %, à 59,356 millions €. Et comme toujours, le top 200 représente 13 % des ventes en volume et 14 % en valeur.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
