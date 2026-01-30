Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Soyons réalistes, une certaine lassitude s’installe chez le journaliste littéraire qui, d’une semaine à l’autre, voit s’afficher le nom de Freidda McFadden (et de sa traductrice, Karine Forestier). Par ordre d’apparition côté poche (J’ai lu) : La Femme de ménage, qui écoule 29.134 tomes de mieux, puis le volume 2, Les Secrets de la femme de ménage, avec 24.942 exemplaires.

La Femme de ménage voit tout suit de près avec 24.808 acheteurs et La Femme de ménage se marie (cette fois en grand format, City) qui invite 15.561 personnes à la noce. Enfin, car il faut bien accompagner ce beau monde, La Psy passe 15.155 ouvrages en caisse.

Il faut donc attendre la 7e place pour voir Fauves de Melissa Da Costa qui surgit : 15.113 lectrices et lecteurs adhèrent. Derrière elle se place Delphine de Vigan : Je suis Romane Monnier passe les 10.310 ventes pour son entrée dans le classement.

En 9e position, Lisa Gardner (trad. Cécile Déniard), impose Dernière soirée avec 9000 ventes. Et l’Asterix en Lusitanie de Fabcaro et Didier Conrad poursuit sa chute : 8915 tomes de mieux — on a dépassé 1,581 million d’exemplaires…

Côté données, ce sont 39 ouvrages qui arrivent dans le top 200 des meilleures ventes, tous segments éditoriaux confondus. On l’a dit, Delphine de Vigan réalise la performance en faisant la meilleure arrivée.

Notons par ailleurs que La femme de ménage conserve sa place de numéro 2 depuis 120 semaines, après avoir occupé la première durant ce qui ressemble à des années. Le gadin de la semaine, c’est Yûto Sano qui s’en relèvera, malgré tout : Gokurakugai tome 5 (trad. Yûto Sano) perd 103 places. Ouch, tout de même…

Sur cette semaine 3, en regard de la même période sur 2025 un peu, le marché se recule perdant 2 % en volume, avec 4,625 millions d’exemplaires. En valeur, le repli est de 1 %, à 59,356 millions €. Et comme toujours, le top 200 représente 13 % des ventes en volume et 14 % en valeur.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com