Tyrrell Mahoney pour présider l'administration de l'Association des éditeurs américains

Le conseil d'administration complète cette nouvelle équipe avec deux élections clés. Le Dr James Milne, président d’ACS Publications, accède au poste de vice-président. Youngsuk « YS » Chi, administrateur d’Elsevier et directeur des affaires commerciales du groupe RELX, prend la fonction de trésorier. Le sortant, Brian Murray — PDG de HarperCollins Publishers — reste pour l'instant à bord, afin d'assurer la transition entre deux mandats.

Maria A. Pallante, PDG de l’AAP, appuie cette transition sur un portrait de gouvernance : « Tyrrell Mahoney a été une membre compétente et importante du conseil d'administration pendant sept ans, et une voix particulièrement représentative pour les maisons indépendantes. »

Elle ancre aussi l’élection dans le climat du moment : « Il ne fait aucun doute qu’elle assume le rôle de présidente à un moment de défis et de transformations majeurs pour l’industrie, et nous sommes ravis de l’avoir à la barre. » La direction de l’AAP salue également Brian Murray et son passage à la présidence : « Il a été un leader parmi les leaders pour la communauté de l’AAP. »

Le propos de Tyrrell Mahoney pose une boussole : l’indépendance de l’édition. « Je suis honorée d’assumer le rôle de présidente et de travailler aux côtés de l’équipe exceptionnelle de l’AAP à un moment charnière pour notre industrie. » Elle relie ensuite cette séquence à ce qu’elle décrit comme le cœur de mission de l’AAP : « Maintenir l’indépendance et la vitalité de l’édition aux États-Unis a toujours été au cœur de la mission de l’AAP, et ce travail est aujourd’hui plus important que jamais. »

Puis, elle énumère les chantiers : « Préserver les protections du droit d’auteur, garantir la liberté d’expression, relever les défis posés par les technologies d’IA et défendre le rôle essentiel de l’édition dans notre culture. »

Cette feuille de route s’appuie sur la définition institutionnelle que l’association donne d’elle-même. L’AAP représente des éditeurs de livres, de revues et d’éducation aux États-Unis sur les sujets de droit et de politiques publiques. Elle dit défendre des résultats qui « encouragent et protègent les œuvres de l’esprit » ainsi que les investissements créatifs, intellectuels et financiers des maisons. L’association situe aussi ses membres comme des acteurs des marchés locaux et de l’économie mondiale, engagés dans l’échange d’idées.

Le profil de Mahoney renvoie à cette articulation entre stratégie collective et identité d’entreprise. Présidente de Chronicle Books depuis janvier 2017, elle a rejoint la maison en 1996 et y a occupé plusieurs fonctions de direction en management et en ventes. Diplômée de Boston University, titulaire d’une licence d'anglais, elle vit de longue date à San Francisco, où Chronicle Books tient son siège.

